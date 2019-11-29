Стрілянина на Лондонському мосту: чоловік з ножем напав на людей — фото, відео
На Лондонському мосту сталася стрілянина через напад невідомого чоловіка на перехожих. Міст оточений поліцією.
Видання Sky News повідомляє, що чоловік з ножем почав нападати на людей на мосту. За даними журналістів відомо про п'ятьох поранених.
Читайте також: В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей, є потерпілі: фото, відео
Незабаром на місце події прибула поліція і відкрила стрілянину.
Поліція Лондона оточила місце інциденту / news.sky.com
Люди в паніці почали втікати з Лондонського мосту / news.sky.com
Пізніше у твітері правоохоронців з'явилося підтвердження, що зловмисник був затриманий.
На оприлюднених свідками відео видно, що на тротуарі моста лежав чоловік. Також відеозаписи зафіксували людей, які розбігаються з місця події.
Відзначимо, що у 2018 році на північному заході Лондона біля станції метро Кінгсбері сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали щонайменше три людини.