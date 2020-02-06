Людям все равно, вопроса языка у людей нет, – Полякова о том, как поют ее русские песни

Певица Оля Полякова в восторге от своего недавнего концерта во Львове, на который собрались более 30 тысяч человек. Певица поражена, что жители украиноязычного города пели на концерте ее русскоязычные песни и убеждена, что языковой проблемы в Украине нет.

Это прекрасный был концерт. Вы знаете, 35 тысяч людей, которые в унисон поют свои песни на русском языке, я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно,

– сказала Полякова в эфире программы "Право на власть".

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"Они готовы петь с тобой на любом языке, поддерживать тебя, если ты разделяешь их ценности, если ты говоришь с ними на одном ментальном языке", – добавила певица.

Она также рассказала о своих гастролях в США и Канаде, где на концерты певицы пришла украинская диаспора.

На меня ходят только украинцы. И у меня русскоязычные песни. И они до отказа набивали мне зал и пели все мои песни. И им было все равно, что я пою на русском языке, потому что они меня воспринимают украинской певицей, какой я являюсь,

– отметила Полякова.

Певица во второй раз отметила, что по ее мнению, языковой вопрос в Украине существует только в политической плоскости – и для того, чтобы отвлечь людей от чего то более важного.