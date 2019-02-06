McDonald's потролил трендовую обувь от Balenciaga: забавное фото

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McDonald's высмеял обувь от Balenciaga
McDonald's высмеял обувь от Balenciaga / Instagram / @mcdonaldssverige

Шведский McDonald's высмеял красные мюли от Balenciaga, которые бренд выпустил прошлым летом. Сеть заведений быстрого питания пообещала, что если пародия насобирает необходимое количество лайков – McDonald's выпустит коллекцию такой обуви.

Так, на официальной странице заведения быстрого питания в Instagram появилось курьезное фото, на которой мужчина позирует с коробками от картофеля фри на ногах.

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"Если эта публикация соберет 103 042 лайков, то мы выпустим такую обувь", – говорится в подписи к фото. Сейчас публикация насобирала 16 тысяч лайков.


Обувь от Balenciaga слева и пародия McDonald's / Коллаж LifeStyle 24 / Twitter / @BruuhConsta

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Курьезные новости Balenciaga
Источник: LifeStyle 24
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