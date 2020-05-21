Морские курорты Украины: куда отправиться на отдых

Уже зовcим скоро наступит пляжный сезон, и пока украинцы ждут на отдых, а известные туристические страны еще не спешат открывать свои границы, редакция LifeStyle 24 советует обратить внимание на внутренний туризм. Об украинских морских курортах с развитой инфраструктурой – читайте дальше.

В этом году лето точно не будет похоже на все предыдущие. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, не все страны готовы к потоку туристов. Понежиться на пляжах Кипра или Черногории можно будет только с июля, а улететь в Египет туристам разрешат только в октябре, сообщает 24 канал.

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Несмотря на сложную ситуацию в мире, советуем не терять энтузиазм и познавать курортный отдых в Украине.

Морские курорты Украины

Затока

Белгород-Днестровский район, Одесская область



Спланируйте в этом году отдых в Затоке

Расположение и как доехать. Затока — в 18 км по железной дороге и 20 км по автотрассе от Белгород-Днестровского, и за 62 километра от Одессы. Доехать можно пассажирским поездом или электричкой из Одессы, собственным авто по трассе Е87-Р70 (Одесса-Монаши). Также постоянное пригородное автобусное сообщение с районными и областными центрами и Киевом.

Пляж. Песчаный, длиной 5 километров и шириной 50 метров на Черном море. Кроме этого еще Днестровский и Будакский лиманы. В общем вблизи Затоки — до 20 километров пляжей. Заметим: далеко не все они оснащены зонтами, лежаками и даже урнами. Обычно более "цивилизованные" пляжи вблизи пансионатов и баз отдыха.

Развлечения. В Затоке есть все блага для отдыхающих: развлекательные комплексы, бассейны, сауны, дискотеки и ночные клубы, бильярд, водолечебница. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса возможны ограничения или соблюдение расстояния друг от друга.

Цены. Частный сектор предлагает жилье в пределах 600-700 гривен с человека в сутки. Полноценные апартаменты с собственной кухней, мебелью и отличными бытовыми приборами обойдутся в 1200-2000 гривен.

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Бердянск

Запорожская область



Бердянск славится грязевым курортом

Расположение и как доехать. Бердянск расположен в 200 километрах от Запорожья. От Киева туда — 800-900 километров, смотря какую трассу выбрать. Оптимальная по количеству ям — через Умань, Николаев, Мелитополь (E95/Е 95/М05 и M14/Е58). Поезда в Бердянск ходят летом из Киева, Кривого Рога, Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Сум, Полтавы и Кременчуга. Но билеты на поезд брать надо заранее (иногда и за 20 дней до выезда, как в случае с Киевом).

Пляж. Песчаный. Бердянская песчаная коса с пляжами врезается в Азовское море на 23 километры. В самом Бердянске пляжей 6: Центральный, 2 городские — в Слободке и Лисках, Лазурный, АКЗ и даже нудистский. Лучшими и наименее малолюдными являются отдаленные пляжи Бердянской косы, но там нет развлекательных объектов.

Кроме пляжей Бердянск славится как грязевой курорт. Лиманы и соленые озера, расположенные возле устья реки Берда в начале Бердянской косы, содержат уникальные целебные грязи и минеральные источники, которые показаны при лечении опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания.

Развлечения. Бердянск — райцентр, в котором живет более 100 тысяч человек. Поэтому здесь есть разнообразные развлечения: дискотеки, клубы, парки развлечений, аквапарк, зоопарк, дельфинарий, различные аттракционы.

Из культурных развлечений здесь еще можно посетить ряд музеев, в том числе — краеведческий, художественный и музей города Бердянска, парк им. Шмидта, ландшафтные заказники "Пойма р. Берда" и "Оголовок Бердянской косы", а также — вековое дерево ореха грецкого.

Цены. Стандартный номер отеля для 2-х взрослых и детей до 5 лет стоит в разгар сезона – 2000-2500 гривен. Люкс для двух взрослых обойдется дороже на 300-500 гривен. Для VIP-проживания придется выложить до 3000 гривен.

Коблево

Березанский район, Николаевская область



Коблево представлено песчаным пляжем, который любят туристы

Расположение и как доехать. Курорт Коблево — в 4 километрах от села Коблево, где проходит международная трасса М14 (Одесса-Мелитополь-Новоазовск). С автовокзалов Николаева и Одессы также регулярно ходят автобусы.

Пляж. Песчаный, протяженностью 7 километров. На Черном море.

Развлечения. В Коблево два аквапарка, дельфинарий, лунапарк, кафе, рестораны, магазины, рынки, сервисы, клубы. Здесь также прекрасная природа — сосновый бор, заповедная территория, Тилигульский лиман.

Цены. За эконом-комнату в разгар сезона придется выложить 500-800 гривен. Коттедж с просторным номером и деревянными террасами, который рассчитан на 2 взрослых и 2 детей, обойдется в 1800 гривен. В коттедже есть кухня, кондиционер, санузел, телевизор и холодильник. Во многих частных домах или коттеджах предлагают завтрак, обед и ужин примерно за 300 гривен в день.

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Железный Порт

Голопристанский район, Херсонская область



Железный Порт имеет чем удивить туристов

Расположение и как доехать. Железный Порт — в 103 километрах от Херсона, рейсовый автобус с херсонского железнодорожного вокзала стоит 100 гривен. Частные перевозчики доставят также из Днепропетровска, Запорожья (около 300 гривен).

Пляж. Песчаный, с примесью мелких ракушек, 7-километровый, на Черном море. На самом деле никакого порта в поселке нет, а потому отдых здесь — экологически чистый. Линия берега ровная, без бухт, а поэтому изменение погоды наступает довольно быстро — шторм может налететь внезапно. В середине августа значительно увеличивается количество медуз.

Развлечения. Привычные для всякого курорта бары, дискотеки, ночные клубы, а также рынки, магазины и аптеки здесь тоже есть. Кроме того — есть аквапарк и луна-парк.

Также ловкие организаторы здесь предложат съездить на экскурсию: например, за 15 километров — до целебного гейзера, к Черноморскому биосферному заповеднику — в 56 километрах, или на остров Джарылгач. Или в паланку Запорожской Сечи — это за 92 километра от Железного Порта.

Цены. Частные домовладения предложат жилье за 350 гривен с человека в сутки, в зависимости от наличия удобств. Пансионаты предлагают различные номера по от 250 до 300 гривен. Номера в гостиницах – 800 гривен и выше, в зависимости от желаемого комфорта

Скадовск

Херсонская область



В Скадовске вы откроете для себя невероятные пейзажи​

Расположение и как доехать. Ближайшая железнодорожная станция — Каланчак (52 км). От Херсона на авто — 97 километров, от Киева — 645. На автобусе (маршрутке) до Скадовска проще доехать из Херсона или Николаева.

Пляж. В городе есть несколько различных пляжей, есть платные и бесплатные, в основном песчаные. Но есть и такие, где спуск в воду — по лестнице (на Центральном). Но на всех пляжах море мелководное, теплое и безопасное, глубины от двух метров начинаются не ближе 50-100 метров от берега (хотя это Черное море). Недаром Скадовск считают детским курортом.

Развлечения. В городе есть дельфинарий, парки развлечений, кафе и все другие необходимые объекты инфраструктуры. В 8 километрах находится уникальный остров-заповедник Джарылгач, там почти в нетронутом виде сохранилась флора и фауна: дикие кабаны, олени и муфлоны. Из Скадовска на остров ходит катер.

Цены. Комнаты в частном секторе в разгар сезона обойдутся в 600 гривен. Хостелы с удобствами – от 350 гривен в сутки с человека. Пансионаты обойдутся в 400-600 гривен. Номер в отеле – 1000 гривен. Снять квартиру – от 1400 гривен за 2 суток. От 1000 гривен – за дом без хозяев.