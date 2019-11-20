Не только бары: места, в которых приятно провести время

Заканчивается ноябрь, а за ним придет зима. Время от времени вам будет хотеться выйти из квартиры, но гулять на улице уже будет холодно. Тогда вы начнете задаваться вопросом, где же встретиться с друзьями или просто провести время. По этому случаю мы подготовили подборку таких мест в Киеве без срока годности.

Для занятий спортом

Этот тот случай, когда тренажеры не нужны и неуместны – и без них есть, чем заняться. Идея спортхабов FIZMAT – в работе с собственным весом. Организаторы уверяют: этого достаточно, чтобы значительно улучшить спортивную форму и поддерживать ее. Сейчас в FIZMAT есть: TRX, йога, сайклинг и набор уникальных интенсивных программ, челенджей.

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FIZMAT уже открыл два хаба: в бизнес-центре PROTASOV и на Подоле, в бизнес-центре ДОМИНО. А за тренеров – звездные специалисты. Одна из них – Диля Букатар, победительница гонок с препятствиями Race Nation и Spartan Race.



FIZMAT

Адрес:

Fizmat Podil, улица Нижний Вал, 51

Fizmat Protasov, улица Николая Гринченко, 2/1

Для вдохновения

У них хотят побывать все, и ощутить эмоции на себе. Одна из таких локаций – кафе и книжный магазин "Моя Книжная Полка".

Здесь вы можете встретиться с друзьями, выпить кофе и купить книгу. На стеллажах нет случайных книг, только отобранные мастхевы новых или небольших издательств.



"Моя Книжная Полка"

Адрес:

улица Пушкинская 7,

​улица Срибнокильская, 1а

Для интровертной перезагрузки и продуктивного одиночества

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как катаются велосипедисты на велотреке.

2 года назад его реконструировали, и он до сих пор остается топовым местом для фотосъемок и видеоклипов. Место в центре Киева, где можно спокойно провести время наедине с собой, поймать вдохновение или же попасть в чей-то инстаграм-кадр.



Киевский велотрек

Адрес:

улица Липинского, 15

Для работы

В первую очередь, владельцы Sofa Store позиционируют себя как коворкинг, а потом как кофейню, магазин с пластинками и винтажной мебелью. Каждый найдет что-то свое.

Креативное пространство разместилось внутри популярного ночного клуба Closer, и теперь там можно находиться круглосуточно. Утром работать в Sofa Store, а ночью танцевать на концертах и диджей-сетах в Closer.



Sofa Store

Адрес: ​

улица Нижнеюрковская, 31

Для свиданий в атмосфере 70-х

The cinematographer's party – бар, необистро или же место для свиданий в духе 70-х. Его открыл режиссер Роман Жирных, который сотрудничает с киевскими продакшенами Family и Radioaktive Film.

Атмосферу 70-х создает сам интерьер заведения. Винтажные кресла, советская керамика в виде рыбы, картина в стиле суперматизм, старый чемодан, радиоприемник – они точно вызовут у вас приятные воспоминания или окутают бабушкиным уютом.

В меню – авторские коктейли, шоколадный ганаш, татаки из телятины, белокочанная капуста.



The cinematographer's party

Адрес:

улица Большая Житомирская, 34