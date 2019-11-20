Не только бары: места, в которых приятно провести время
Заканчивается ноябрь, а за ним придет зима. Время от времени вам будет хотеться выйти из квартиры, но гулять на улице уже будет холодно. Тогда вы начнете задаваться вопросом, где же встретиться с друзьями или просто провести время. По этому случаю мы подготовили подборку таких мест в Киеве без срока годности.
Для занятий спортом
Этот тот случай, когда тренажеры не нужны и неуместны – и без них есть, чем заняться. Идея спортхабов FIZMAT – в работе с собственным весом. Организаторы уверяют: этого достаточно, чтобы значительно улучшить спортивную форму и поддерживать ее. Сейчас в FIZMAT есть: TRX, йога, сайклинг и набор уникальных интенсивных программ, челенджей.
Читайте также: Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
FIZMAT уже открыл два хаба: в бизнес-центре PROTASOV и на Подоле, в бизнес-центре ДОМИНО. А за тренеров – звездные специалисты. Одна из них – Диля Букатар, победительница гонок с препятствиями Race Nation и Spartan Race.
FIZMAT
Адрес:
Fizmat Podil, улица Нижний Вал, 51
Fizmat Protasov, улица Николая Гринченко, 2/1
Для вдохновения
У них хотят побывать все, и ощутить эмоции на себе. Одна из таких локаций – кафе и книжный магазин "Моя Книжная Полка".
Здесь вы можете встретиться с друзьями, выпить кофе и купить книгу. На стеллажах нет случайных книг, только отобранные мастхевы новых или небольших издательств.
"Моя Книжная Полка"
Адрес:
улица Пушкинская 7,
улица Срибнокильская, 1а
Для интровертной перезагрузки и продуктивного одиночества
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как катаются велосипедисты на велотреке.
2 года назад его реконструировали, и он до сих пор остается топовым местом для фотосъемок и видеоклипов. Место в центре Киева, где можно спокойно провести время наедине с собой, поймать вдохновение или же попасть в чей-то инстаграм-кадр.
Киевский велотрек
Адрес:
улица Липинского, 15
Для работы
В первую очередь, владельцы Sofa Store позиционируют себя как коворкинг, а потом как кофейню, магазин с пластинками и винтажной мебелью. Каждый найдет что-то свое.
Креативное пространство разместилось внутри популярного ночного клуба Closer, и теперь там можно находиться круглосуточно. Утром работать в Sofa Store, а ночью танцевать на концертах и диджей-сетах в Closer.
Sofa Store
Адрес:
улица Нижнеюрковская, 31
Для свиданий в атмосфере 70-х
The cinematographer's party – бар, необистро или же место для свиданий в духе 70-х. Его открыл режиссер Роман Жирных, который сотрудничает с киевскими продакшенами Family и Radioaktive Film.
Атмосферу 70-х создает сам интерьер заведения. Винтажные кресла, советская керамика в виде рыбы, картина в стиле суперматизм, старый чемодан, радиоприемник – они точно вызовут у вас приятные воспоминания или окутают бабушкиным уютом.
В меню – авторские коктейли, шоколадный ганаш, татаки из телятины, белокочанная капуста.
The cinematographer's party
Адрес:
улица Большая Житомирская, 34
Выбор редакции
-
Объявлен список номинантов Грэмми 2020: кто из популярных артистов попал в списоксегодня , 17:31
-
Актрисы "Холодного сердца" получили звезды на Голливудской аллее славы: фото с церемониисегодня , 16:25
-
Елизавета II и принц Филипп празднуют 72 годовщину свадьбы: история любви королевской парысегодня , 13:00