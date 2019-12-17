Где отметить Новый год 2020 в Киеве – список интересных заведений столицы
Многие думают, как и где отпраздновать Новый год 2020. Некоторые выбирают уютную семейную атмосферу, а другие – шумную компанию. 24 канал сделал подборку заведений, где можно встретить Новый год в Киеве.
Подборка заведений в Киеве, где можно встретить Новый год 2020
Mister Cat
Локация: проспект Голосеевский, 132
Цены:
- С 1 по 15 декабря входной билет стоит 700 гривен;
- С 16 декабря по 20 декабря – 850 гривен;
- С 21 декабря по 31 декабря – 1000 гривен.
- Детям до 12 лет вход бесплатный.
Гостей заведения ждет вкусное новогоднее меню, разнообразные розыгрыши и сюрпризы. Празднование начинается в 22:00 в предновогоднюю ночь и заканчивается в 06:00 утра следующего дня. Новый год 2020 вместе с посетителями встретят DJ и ведущие. Также к утру будет дискотека.
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Новый год 2020 в Киеве / Фото: Mister Cat
L'Kafa Café
Локация: улица Героев Сталинграда, 27
Цены: от 1300 до 1600 гривен.
Вечеринка будет проходить в стиле камеди. Поэтому гостей ждут соответствующие развлечения, а именно – стенд-ап шоу.
В караоке-клубе вместе с друзьями можно попробовать изысканные блюда от шеф-повара и насладиться разного рода алкогольными напитками. Кроме того, администраторы обещают бумажное и светодиодное шоу, конкурсы от ведущих и зажигательную дискотеку. Начало вечеринки 31 декабря в 22:00.
Новый год 2020 в Киеве / Фото: l'kafa Café
Shooters
Локация: улица Московская, 22
Цены: от 1000 гривен до 1700 гривен.
Развлекательный комплекс в самом центре столицы. Здесь каждый сможет окунуться в новогоднюю атмосферу вместе с MC и DJ. Организаторы обещают конкурсы, викторины, розыгрыши, караоке, бармен-шоу. Также, в праздничную ночь запланировано выступление шоу-балета Shooters Angels.
Новый год 2020 в Киеве / Фото: Shooters
Гостинично-ресторанный комплекс "Фараон"
Локация: улица Набережно-Печерская дорога, 5
Цены: 2500 гривен с человека
Гостей ждет новогодний банкет, каждый получит шампанское в подарок. А также: новогодняя фото-зона, розыгрыш призов, развлекательная программа с ведущим и диджеем.
Новый год 2020 в Киеве / Фото: "Фараон"
Boho
Локация: улица Федорова, 4
Цены:
- 3500 гривен с человека – основной зал-ресторан;
- 3000 гривен с человека – терраса и зал-караоке.
Караоке-ресторан Boho ждет посетителей 31 декабря с 22:00. Вечеринка будет в лучших стилях Бразилии.
Новый год 2020 в Киеве / Фото: Boho