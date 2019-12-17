Где отметить Новый год 2020 в Киеве – список интересных заведений столицы

Многие думают, как и где отпраздновать Новый год 2020. Некоторые выбирают уютную семейную атмосферу, а другие – шумную компанию. 24 канал сделал подборку заведений, где можно встретить Новый год в Киеве.

Подборка заведений в Киеве, где можно встретить Новый год 2020

Mister Cat

Локация: проспект Голосеевский, 132

Цены:

С 1 по 15 декабря входной билет стоит 700 гривен;

С 16 декабря по 20 декабря – 850 гривен;

С 21 декабря по 31 декабря – 1000 гривен.

Детям до 12 лет вход бесплатный.

Гостей заведения ждет вкусное новогоднее меню, разнообразные розыгрыши и сюрпризы. Празднование начинается в 22:00 в предновогоднюю ночь и заканчивается в 06:00 утра следующего дня. Новый год 2020 вместе с посетителями встретят DJ и ведущие. Также к утру будет дискотека.

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Новый год 2020 в Киеве / Фото: Mister Cat

L'Kafa Café

Локация: улица Героев Сталинграда, 27

Цены: от 1300 до 1600 гривен.

Вечеринка будет проходить в стиле камеди. Поэтому гостей ждут соответствующие развлечения, а именно – стенд-ап шоу.

В караоке-клубе вместе с друзьями можно попробовать изысканные блюда от шеф-повара и насладиться разного рода алкогольными напитками. Кроме того, администраторы обещают бумажное и светодиодное шоу, конкурсы от ведущих и зажигательную дискотеку. Начало вечеринки 31 декабря в 22:00.



Новый год 2020 в Киеве / Фото: l'kafa Café

Shooters

Локация: улица Московская, 22

Цены: от 1000 гривен до 1700 гривен.

Развлекательный комплекс в самом центре столицы. Здесь каждый сможет окунуться в новогоднюю атмосферу вместе с MC и DJ. Организаторы обещают конкурсы, викторины, розыгрыши, караоке, бармен-шоу. Также, в праздничную ночь запланировано выступление шоу-балета Shooters Angels.



Новый год 2020 в Киеве / Фото: Shooters

Гостинично-ресторанный комплекс "Фараон"

Локация: улица Набережно-Печерская дорога, 5

Цены: 2500 гривен с человека

Гостей ждет новогодний банкет, каждый получит шампанское в подарок. А также: новогодняя фото-зона, розыгрыш призов, развлекательная программа с ведущим и диджеем.



Новый год 2020 в Киеве / Фото: "Фараон"

Boho

Локация: улица Федорова, 4

Цены:

3500 гривен с человека – основной зал-ресторан;

3000 гривен с человека – терраса и зал-караоке.

Караоке-ресторан Boho ждет посетителей 31 декабря с 22:00. Вечеринка будет в лучших стилях Бразилии.



Новый год 2020 в Киеве / Фото: Boho​