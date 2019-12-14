Объявили победителей премии "Книга года BBC": кто получил награду

Уже 15 год подряд BBC News Украина определяет лучшую литературу для взрослых и детей, а также эссеистику. Церемония награждения состоялась 13 декабря в Мыстецком арсенале. Организаторы почетной премии выбрали трех победителей среди 24 претендентов.

Одна из самых престижных литературных наград берет свое начало с 2005 года. Тогда впервые редакция BBC News присудила победу лучшим украиноязычным произведениям и вручила денежный приз, который составлял тысячу британских фунтов.

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Участники были представлены в трех номинациях. Звание "Книга года 2019" получил роман Тамары Гориха Зерня "Доця". Это произведение о жизни Донецка в 2014 году, в котором автор была только один раз. Она выбрала войну как фон для своего сюжета. Автор хочет позволить читателям пропустить жуткие события через себя. К тому же, у главной героини нет имени, чтобы ее "я" слилось с личностью читателя. "Доця" о настоящей любви и отваге, о доме и Родине.

Эта книга написана для людей, которые сейчас остались в оккупированном городе,

– рассказала писательница.



Тамара Гориха Зерня, автор романа "Доця" / Facebook / @BBC.Book

Победу в номинации "Детская книга года BBC 2019" одержало научно-фантастическое произведение "Сапиенсы" Владимира Аренева. Книга переносит читателя в космос, на борт огромного космического корабля "Стреляный воробей". В центре романа влюбленный в биологическое проектирование киевский школьник Миша Неборак. Знакомство с новеньким в классе чудаковатым Сашей Невзначай дает старт детективному расследованию ребят. В романе нашлось место не только увлекательным приключениям и зрелищному космосу, но и философским размышлениям о человеке и его месте в мире.

И человечность... Думаю, это не выдумка, как считает Харлан. Но и не то, что нам всем присуще от рождения. Человечность – это то, к чему мы должны стремиться. То, что позволяет как-то примирить разум с нашей животной частью,

– отмечает Владимир Аренев.



"Детская книга года BBC 2019" / Facebook / @BBC.Book

А премию в номинации "Эссеистика 2019" одержала сборник эссе Тараса Прохасько "Так, але...". Это книга о будущем, которое было давно, и обо всем, что уже есть, но неизвестно, как долго еще будет. Это рассказ о простых вещах. Главным здесь является тот тип повествования, в котором рефлексии становятся элементами сюжета.

Эта книга требует медленного чтения, как в немецком языке, и разборки мельчайших деталей, которые здесь выписаны, как в вышиванке. Прочитав эту книгу задумался: можно ли было написать лучше? Так, але...

– прокомментировал член жюри Тарас Лютый.



Тарас Прохасько, автор книги "Так, але..." / Facebook / @BBC.Book