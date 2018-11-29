Оттенки красного: Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды вместе снялись для глянца

Традиционно издание The Hollywood Reporter проводит в конце года круглый стол, когда приглашают звезд для обсуждения главных тем года. На этот раз приняли участие в дискуссии и фотосессии кинодивы Николь Кидман, Леди Гага, Гленн Клоуз, Рейчел Вайс, Реджина Кинг и Кэтрин Хан.

Знаменитости появились в роскошных платьях разных оттенков красного. К примеру Леди Гага примерила роскошные платья от Johanna Ortiz, а Николь Кидман надела яркий наряд с закрытым декольте и пайетками от Sally LaPointe.

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Актриса рассказала, что делиться информацией – это важно, поэтому, она всегда готова помочь молодым актрисам.

Это замечательно, когда у тебя есть доступ к информации. Особенно молодым актрисам приходится нелегко: когда ты только начинаешь, ты пытаешься быть послушным и не хочешь доставлять никому лишних хлопот. Но приятно знать, что есть люди, к которым ты можешь обратиться за советом,

– заявила Николь.

Однако главной темой дискуссии стал разговор об изменениях в Голливуде, произошедших за последний год.

"Я хочу, чтобы молодые девушки росли и видели, что женщина может быть центром истории, а не просто периферийным персонажем. Я хочу, чтобы она развивала эту историю, чтобы можно было идентифицировать себя с ней. Интересно, что такие фильмы стали появляться как только женщины открыто стали говорить о харассменте", – отметила Рейчел Вайс.



Обложка журнала The Hollywood Reporter / Instagram @hollywoodreporter



Леди Гага / Instagram @hollywoodreporter



Николь Кидман / Instagram @hollywoodreporter



Кетрин Хан / Instagram @hollywoodreporter