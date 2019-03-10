Искренние поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе и стихах

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Поздравления с Прощеным воскресеньем 2019 - поздравления с праздником
Поздравления с Прощенным воскресеньем / LifeStyle 24

Прощеное воскресенье в 2019 году отмечают в последний день Масленицы – 10 марта. В этот день всем людям рекомендовано просить прощения и самому прощать, чтобы подготовить и очистить свою душу перед началом Великого поста. Искренние поздравления с Прощенным воскресеньем – читайте дальше.

Просить прощения – дело не из легких. Не каждому под силу искренне попросить прощения и покаяться в совершенных грехах. Поэтому, мы подобрали для вас нужные слова в прозе и стихах, чтобы вы смогли отправить их близким и друзьям.

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Поздравления с Прощенным воскресеньем в прозе

Как много в жизни ситуаций, когда, даже не заметив, можно обидеть человека поступком, неосторожно сказанным словом. Бывают дни, когда все идет наперекосяк, вверх дном, и бури эмоций могут ненароком задеть людей, которые тебя окружают.

Но потом, опомнившись, ты понимаешь и осознаешь свою неправоту. Появляется ощущение, будто что-то не досказал, не доделал, не успел, не заметил... Именно в этот святой день открывается душа, и можно искренне рассказать друг другу о своих чувствах, своих сожалениях. И попросить прощения. Я прошу прощения за слова, что слетели с губ в порыве эмоций и за случайное равнодушие. Извините! Пусть добро и любовь поселятся в наших душах и сердцах!

Привітаня з Прощеною неділею у прозі
Поздравления с Прощеным воскресеньем в прозе

Ты тот, кто поймет всегда все правильно. Я благодарю тебя за жизнь. Я благодарна за все бессонные ночи, проведенные тобой возле моей кровати, когда я была больна, за твою трепетную заботу обо мне, за твои советы и предостережения. Спасибо за переживания во время абитуриентских испытаний. Я когда-то не могла понять, что время, проведенное с тобой – самое дорогое, что есть в жизни. Прости меня за все.

***

Без тебя было бы очень холодно в жизни. Без тебя рассвет не казался бы таким радостным, а закат – таким многообещающим. Без тебя сердце не билось бы так часто, зелень не была бы такой яркой, цветы не источали бы такой нежный дурманящий аромат. Без тебя жизнь была бы просто жизнью, а с тобой жизнь – счастье. Прости, что не замечала твоих красок. Прости, если ненароком обидела тебя равнодушием. Прости, что могла пройти мимо, не обернувшись. Не встретить тебя. Не полюбить. Прости! С надеждой, что впереди нас ждут только радость общения, взаимопонимание, любовь и множество совместных радостных событий.

***

Ты была рядом, приезжая ко мне, когда мне было плохо, ты звонила, когда мне нужно было поделиться радостью. Как ты угадывала, что мне нужен твой голос – непостижимо. Настало время сказать тебе, прости за глупые и недостойные сомнения. Прости меня, моя подруга. Прости за все. Я жду тебя всегда. С праздником!

Поздравления с Прощенным воскресеньем в стихах

Прости мене, мій милий друже!
Мої безглузді метання.
Щиро бажаю тобі:
Любові, добра і процвітання!

Привітання з Прощеною неділею у віршах
Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах

У Прощену неділю
Дай вам Бог добра!
Нехай життя буде прекрасними
Надіями повна!
І нехай світ стане радісніше
І чистіше і світліше.
І нехай душа зрадіє,
І стане веселіше!

***

Потрібно вміти прощати,
Навіть якщо було боляче.
Погане все забувати
І бути задоволеним життям.
І ти мене прости за помилки,
А у відповідь від тебе чекаю посмішки!

***

Я прошу пробачити і зрозуміти
І при зустрічі міцно обійняти,
Щоб зникли перепони між нами,
І ми залишилися добрими друзями!

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Теги: Новости культуры LifeStyle Религия Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
Источник: LifeStyle 24
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