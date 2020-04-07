Принц Чарльз снова съехался с женой Камиллой после самоизоляции и коронавируса

Престолонаследник принц Чарльз недавно выздоровел после коронавируса, а герцогиня Корноульськая завершила период самоизоляции из-за вероятности заразиться вирусом от мужа. Теперь они двое находятся в имении Биркголл в Шотландии.

О воссоединении принца Уэльского и герцогини Корноульськой сообщили на сайте королевской семьи. После двухнедельной изоляции по отдельности супруги съехалось в одно имение.

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О болезни принца Чарльза стало известно 25 марта. Его представители сообщили британским СМИ, что у него диагностировали коронавирус. Он отмечал, что давно контактировал с его матерью королевой Елизаветой II, а жена Камилла имела отрицательные результаты теста на коронавирус. Доподлинно неизвестно, где мог подхватить недуг британский принц.

Впрочем, представитель монархии отделался лишь легкими симптомами и через неделю заявил, что полностью выздоровел, однако продолжал находиться на карантине. Во время самоизоляции он записывал обращение к гражданам и даже открыл больницу в Лондоне в режиме онлайн.

К слову, британский премьер-министр Борис Джонсон тоже заболел коронавирусом. Он долго отрицал опасность недуга и не вводил карантинные нормы, когда болезнь в стране начала "набирать обороты". Во время визита в больницу с больными коронавирусом он жал им руки и был убежден, что только "стадным иммунитетом" они смогут побороть болезнь. Другие представители правительства не поддержали такую идею и впоследствии карантин в стране все же ввели. Сам Борис Джонсон на 10 день болезни попал в реанимацию с осложнениями, впрочем подключать его к аппарату искусственной вентиляции легких так и не было нужды.