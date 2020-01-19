Российские актеры пытались попасть в Украину: детали скандала

Актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и Андрею Бутину запретили въезд в Украину. Случилось это в аэропорту Запорожья, куда россияне прилетели с гастролями.

Как сообщает местный сайт 061.ua, артисты летели в Украину из Польши. Гастролеры хотели пересечь границу, сев на рейс "Варшава – Запорожье". Однако во время паспортного контроля представители российского шоу-бизнеса не смогли объяснить цель своего визита. Кроме этого, один из артистов посещал Крым после оккупации, что зафиксировано в базе данных пограничников.

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"Гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также довели решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", – говорится в официальном заявлении Госпогранслужбы.

По данным местных СМИ, актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступить на сцене запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль "Идея Фикс", премьера которого должна была состояться 19 января. Сопровождал актеров их менеджер, которому также отказали в праве на въезд в Украину. Сейчас спектакль отменили. Кроме Запорожья, гастролеры должны были посетить Одессу, Полтаву и Киев.



Российские актеры пытались попасть в Украину / Пресс-служба

Интересно, что в постановке должен был участвовать скандальный актер Марат Башаров. Мужчина неоднократно посещал оккупированный полуостров и публично поддерживал агрессивную политику Кремля. В первые дни публикации анонса активисты выступили против таких гостей из РФ. Люди требовали запретить спектакль "Идея Фикс", анонсировали акции протестов и блокировки театров. Вероятно, из-за этого Марат Башаров отказался от поездки в Украину.