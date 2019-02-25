Самые курьезные моменты церемонии Оскар-2019: забавные кадры

В Лос-Анджелесе проходит одно из самых ожидаемых кинособытий года – вручение наград Оскар-2019. Однако роскошная церемония отличилась и курьезными моментами, от которых невозможно сдержать смех.

Элегантные наряды, любимые американские хиты, феерическое шоу и потрясающая сцена – это далеко не все, чем запомнится вручение наград Оскар-2019. Все журналисты и телекамеры были прикованы к звездным гостям мероприятия, поэтому на камерах зафиксировали все гримасы или забавную мимику актеров.

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Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать самые забавные моменты, которые произошли на 91-й церемонии Оскар.

Ведущий красной дорожки Билли Портер и его коллега решили развлечься и показать зажигательные танцы.

Грандиозное шоу Оскар-2019: вручение первой статуэтки

Первыми на сцене Оскар зажгла группа Queen, которая выступила с британским певцом Адамом Ламбертом. Знаменитые музыканты исполнили любимые хиты миллионов, вызвав забавные танцы.

Актер Хавьер Бардем

Звездные гости Оскара

Адам Ламберт и Queen

Но не меньше курьезов было и во время самого награждения лучших актеров. Особое внимание журналисты LifeStyle 24 обратили на мимику актеров при объявлении победителей премии Оскар-2019.

Эллисон Дженни

Реджина Кинг

Спайк Ли

Майк Майерс

Победители Оскар-2019

Оливия Колман

Спайк Ли во время вручения награды за лучший сценарий-адаптацию