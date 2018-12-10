Скандальный российский актер Алексей Панин попал в ДТП

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Алексей Панин попал в ДТП
Алексей Панин попал в ДТП / mogilev.online

Скандальный актер Алексей Панин из России попал в ДТП в центре Москвы. В результате аварии мужчина получил травму головы.

Об этом сообщают в российском издании РЕН ТВ.

Как известно, в момент аварийной ситуации Алексей Панин находился на пассажирском сидении в автомобиле марки Mercedes, за рулем которого была 36-летняя сценаристка Алия Скворцова.

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По информации различных СМИ, причиной ДТП стали разборки двух водителей на дороге – незадолго до аварии у них случилось другое ДТП, в котором автомобили также столкнулись. Автомобили стояли на "аварийке" и во время схватки один мужчин даже подрезал ножом другого.

Предполагаемая возлюбленная Панина, по предположениям СМИ, не соблюла дистанцию безопасности и тоже вызвала аварию. От удара российский актер получил травму головы, но после осмотра скорой помощи от госпитализации отказался.

Напомним, что в августе этого года Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета Симферополь – Москва, из-за которого в сопровождении полиции покинул борт самолета. Сам же актер впоследствии все отрицал и сказал, что он с командой не полетел по личным причинам. Мужчина также неоднозначно высказывался о России и ее жителей, а также поддерживал аннексию Крыма и даже собирался поддерживать боевиков на Донбассе.

Теги: LifeStyle Новости России Аварии и ДТП Кино
Источник: Lifestyle
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