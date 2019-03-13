Смерть Люка Перри: о последних минутах звезды "Беверли-Хиллз, 90210" перед госпитализацией

Неожиданная смерть голливудского актера Люка Перри, сыгравшего роль Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", всколыхнула весь мир. Его невеста Венди Мэдисон Бауэр до сих пор приходит в себя и признается, что с любимым провела самые счастливые годы своей жизни. В то же время в сети появилась информация о последних минутах перед госпитализацией актера.

По информации The Daily Mail, вызов в службу спасения был осуществлен из дома звезды в Шерман–Оукс, штат Калифорния. Кто вызвал медиков к роскошному поместью, пока неизвестно. Взволнованная женщина умоляла, чтобы врачи поспешили и "нажали на газ". Очевидицы посоветовали "оставаться там, где она была, убрать всех животных из комнаты, если такие присутствовали, и перезвонить, если состояние Перри ухудшится".

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52–летнего Люка Перри доставили в госпиталь через 9 минут и 46 секунд, ведь при инсульте каждая секунда может стать спасением. Когда медики прибыли в имение звезды, он был в сознании и мог говорить. Затем состояние здоровья актера резко ухудшилось, а врачи вынуждены были подключить его к аппаратам искусственного поддержания жизни.

Что известно о смерти Люка Перри

Голливудского актера Люка Перри госпитализировали с инсультом 27 февраля. Медики калифорнийской клиники почти неделю боролись за жизнь знаменитости, однако 4 марта родственники объявили о его смерти. Умер Люк Перри в кругу ближайших родственников – детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Инсайдеры западных СМИ рассказали, что родственники актера дали согласие на отключение его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

По стечению обстоятельств, Люк Перри попал в госпиталь, где он снимался в сериале "Ривердейл" (2017–2019). Кроме этого, инсульт у звезды произошел именно в тот день, когда киностудия Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Все свое имущество голливудский актер завещал детям. Люк Перри составил соответствующие документы еще в 2015 году, когда у него были подозрения на онкозаболевание. В завещании не упоминается о невесте Венди Мэдисон Бауэр. Несмотря на это женщина дала с грустью прокоментировала, отметив, что с любимым провела самые счастливые годы своей жизни.

Последние 11,5 лет с Люком были самыми счастливыми в моей жизни, и я рада, что провела это время с ним. Хочу поблагодарить его детей, семью и друзе за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что в нашей жизни присутствует этот необыкновенный человек. Его очень не хватает,

– отметила Венди Мэдисон Бауэр.