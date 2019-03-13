Смерть Люка Перри: о последних минутах звезды "Беверли-Хиллз, 90210" перед госпитализацией

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Умер Люк Перри: какими были последние минуты перед смертью
Умер Люк Перри: какими были последние минуты перед смертью / www.dailymail.co.uk

Неожиданная смерть голливудского актера Люка Перри, сыгравшего роль Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210", всколыхнула весь мир. Его невеста Венди Мэдисон Бауэр до сих пор приходит в себя и признается, что с любимым провела самые счастливые годы своей жизни. В то же время в сети появилась информация о последних минутах перед госпитализацией актера.

По информации The Daily Mail, вызов в службу спасения был осуществлен из дома звезды в Шерман–Оукс, штат Калифорния. Кто вызвал медиков к роскошному поместью, пока неизвестно. Взволнованная женщина умоляла, чтобы врачи поспешили и "нажали на газ". Очевидицы посоветовали "оставаться там, где она была, убрать всех животных из комнаты, если такие присутствовали, и перезвонить, если состояние Перри ухудшится".

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52–летнего Люка Перри доставили в госпиталь через 9 минут и 46 секунд, ведь при инсульте каждая секунда может стать спасением. Когда медики прибыли в имение звезды, он был в сознании и мог говорить. Затем состояние здоровья актера резко ухудшилось, а врачи вынуждены были подключить его к аппаратам искусственного поддержания жизни.

Что известно о смерти Люка Перри

Голливудского актера Люка Перри госпитализировали с инсультом 27 февраля. Медики калифорнийской клиники почти неделю боролись за жизнь знаменитости, однако 4 марта родственники объявили о его смерти. Умер Люк Перри в кругу ближайших родственников – детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Инсайдеры западных СМИ рассказали, что родственники актера дали согласие на отключение его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

По стечению обстоятельств, Люк Перри попал в госпиталь, где он снимался в сериале "Ривердейл" (2017–2019). Кроме этого, инсульт у звезды произошел именно в тот день, когда киностудия Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Все свое имущество голливудский актер завещал детям. Люк Перри составил соответствующие документы еще в 2015 году, когда у него были подозрения на онкозаболевание. В завещании не упоминается о невесте Венди Мэдисон Бауэр. Несмотря на это женщина дала с грустью прокоментировала, отметив, что с любимым провела самые счастливые годы своей жизни.

Последние 11,5 лет с Люком были самыми счастливыми в моей жизни, и я рада, что провела это время с ним. Хочу поблагодарить его детей, семью и друзе за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что в нашей жизни присутствует этот необыкновенный человек. Его очень не хватает,
– отметила Венди Мэдисон Бауэр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wendy Madison Bauer - Luke’s fiancée breaks her silence to PEOPLE after Luke’s passing: “The countless, heartwarming stories of Luke’s generosity and kindness have been a great source of solace during this difficult time.” “The past 11½ years with Luke were the happiest years of my life, and I am grateful to have had that time with him,” she continues. “I also want to thank his children, family, and friends for their love and support. We have found comfort in one another and in the knowledge that our lives were touched by an extraordinary man. He will be dearly missed.” ️ #lukeperry #wendymadisonbauer #riplukeperry #angel

Допис, поширений ️ In Memory Of Luke Perry ️ (@lukeperrydaily)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Потери
Источник: 24 Канал
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