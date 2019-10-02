Том Круз во львовской Ратуше: сеть взорвалась мемами о визите голливудского актера

Около 14:00 в среду, 2 октября, голливудский актер Том Круз прилетел во Львов собственным самолетом после своего утреннего визита в Одессу. Первой локацией, которую посетил знаменитость, стал львовский городской совет. Компанию звезде составил мэр Львова Андрей Садовый.

Пользователи сети уже отреагировали на приезд голливудской звезды во Львов подборкой забавных мемов, которые связаны с визитом актера во львовскую Ратушу.

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Городской голова Андрей Садовый также опубликовал селфи с актером, которое дополнил забавной подписью: "Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон".

И сеть сразу взорвалась мемами:



Мемы о визите Тома Круза во Львов / Facebook / Перша приватна мемарня



Мемы о визите Тома Круза во Львов / Facebook / Перша приватна мемарня