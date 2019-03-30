Топ-6 клипов, снятых мировыми звездами в Киеве

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Киев – это город, который все больше превращается в съемочную площадку. Риэлторы, предлагающие квартиры в не слишком привлекательных районах, уже несколько лет имеют в своем арсенале убедительный аргумент для клиентов: "из своих окон можно наблюдать, как снимают клипы топовые звезды мира".

Просматривая в YouTube видео известных исполнителей, можно легко встретить свой дом или станцию метро, в которую спускаешься каждое утро.

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В конце концов, отснятых локаций есть уже так много, что вскоре начнут проводить специальные экскурсии.

В феврале 2005 года австралийская певица Натали Имбрулья на Подоле снимала клип на песню Shiver.

На Дарницком мосту эффектную полицейский погоню создала Майли Сайрус.

Познакомилась со столицей Украины и победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай.

Одной из самых любимых локаций звезд является библиотека имени Владимира Вернадского. Там снимались американские рокеры Frightened Rabbit.

Поп-дива Paloma Faith в библиотеке сняла история тоталитарного режима в двух частях.

 

Столица Украины также появилась в клипе корейской группы NCT. 

Киев еще рано сравнивать с Прагой или Торонто, но то, что режиссеры любят фактурные локации украинской столицы, – факт.

Иногда у звезд, которые приезжают в Киев, даже можно проследить украинские корни. К примеру, у фронтмена группы Foals Яниса Филипакиса. Фамилия сразу выдает греческое происхождение, но предки по маминой линии жили в Украине. В 2015 году группа выпустила клип с видами Киевского моря и Троещины.

Почему звезды выбирают Киев

Потому что здесь действительно самые разные локации. Во-вторых, здесь дешево и не сложно получить разрешение на съемки. Также город имеет хорошее авиасообщение. И не менее важный факт – здесь есть несколько мощных продакшен-студий, которые проводят кастинги актеров и танцоров и организуют весь съемочный процесс.

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Теги: Новости Украины Новости Киева Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Нетта Барзилай Сделано в Украине
Источник: 24 канал
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