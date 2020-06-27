Черногория объявила о завершении пандемии COVID-19 и теперь страна вновь открыла границы для иностранцев. 24 канал собрал самые интересные места Черногории, которые стоит посетить.

Страна разрешает въезд иностранному туристу только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Такие требования действуют и для украинцев, отмечает 24 канал.

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Удивительные места Черногории

Каньон Тары

Самая известная туристическая достопримечательность Черногории – Каньон Тары или Ущелье реки Тары. Он тянется до Боснии и Гереговины.

Сама река Тара имеет длину 115 километров. Каньон расположен в парке "Дурмитор", здесь река имеет падение 3,6 метра и образует "белую воду".

Каньон реки Тары / Фото: legrimpeur2015.wordpress.com

Скадарское озеро

Панорама Скадарского озера – визитная карточка Черногории. Озеро до сих пор остается неизведанным, оно имеет прозрачную воду со скалистыми берегами и окружено карстовыми горами.

Больше миллиона лет назад Скадарское озеро было частью Адриатического моря.

Неизведанное озеро Черногории / Фото: incomartour.com.ua

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Которский залив

Наибольшая бухта на Адриатическом море – Которский залив. Этот залив является устьем реки, затонувшим речным каньоном реки Бокель. Территория вокруг Которского залива сохранила множество средневековых городов: Котор, Пераст и Херцег-Нови.

На берегах залива расположено множество православных и католических церквей, которые несут историческое значение для черногорцев и хорватов.

Которский залив / Фото: rich-tour.com

Гора Ловчен

Гора расположена в национальном парке в городе Цетине. Высота – 1749 метров. Ловчен имеет две вершины – Штировник, самая высокая, и Езерски Врх.

С 1945 по 1994 год изображение горы находилось на гербе Социалистической республики Черногория.

Гора с двумя вершинами / Фото: blog.tui.ua

Святой Стефан

На побережье Адриатического моря, на Будванской ривьере расположен курорт Святой Стефан. Остров имеет береговую линию длиной 2 километра. А площадь самого острова более 12 тысяч квадратных метров.

До 2007 года остров был заброшенным и потерял статус роскошного черногорского отеля, но в 2009 году он снова ожил.

Свети-Стефан известен уникальным островом-отелем.

Остров-отель / Фото: www.fly4free.com

Будва

Город Будва был основан более 2500 лет назад и является одним из древнейших поселений на берегах Адриатического моря.

Вместе с Будванской Ривьерой Будва образует крупнейший туристический центр в Черногории. Город также известен своими пляжами, ночной жизнью и сохраненными образцами средиземноморской архитектуры.

Будва / Фото: wikipedia.org