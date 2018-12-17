Удивите учителя подарком на Новый год: интересная подборка

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Удивите учителя подарком на Новый год
Удивите учителя подарком на Новый год / Pexels : коллаж – 24 канал

В канун Нового года многие размышляют, что же подарить учителю, чтобы порадовать вниманием. Конечно, среди идей сразу возникают конфеты, шампанское и канцтовары.

Но разве не банально вот это все? Мы подготовили отличную подборку интересных предложений, чтобы удивился ваш любимый педагог.

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Идеи подарков на Новый год для учителя:

1. Подарочное издание книги порадует любого учителя. Выбирайте, исходя из предпочтений человека или предмета, который он ведет.

2. Экскурсия по городу с квестом для учителей или учителя с детьми. Всем будет интересно узнать лучше свой город в таком формате. В легкой прогулочной атмосфере и с профессиональным гидом время пролетит незаметно.

3. Пусть учитель со своим классом проведут время по-новому. Купите им билет на фестиваль блоггинга #VIDEOZHARA и они вместе смогут завести новые знакомства в компании блогеров, фанатов и гостей фестиваля, посетить шоу-программу, поучаствовать в розыгрыше призов, посмотреть выступления музыкантов.

Подарунки вчителя
Идеи подарков на Новый год для учителей: подборка / Pexels

4. Коробка-сюрприз с книгами, сладостями и другими приятными вещами. Почему бы не рискнуть и не вручить педагогу такой неожиданный подарок?

5. Подарите билеты в театр на классическую постановку. Только всегда берите 2 билета на "нейтральные" даты. Это даст возможность учителю хорошо провести вечер в атмосфере искусства и творчества.

6. Подарочный сертификат из магазина даст возможность учителю самому выбрать нужную вещь в ассортименте. Например, это может быть Brocard, Butlers или DEKO (в "Эпицентре").

Пусть именно ваш педагог почувствует себя особенным и любимым не только учениками, но и родителями. Ведь именно он вкладывает много сил и знаний, чтобы из каждого маленького ребенка вырос умный и самостоятельный взрослый.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Советы
Источник: 24 канал
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