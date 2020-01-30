Ульяна Супрун о фильме "Наши котики": эксклюзивный комментарий продюсера

По всей Украине состоялся показ первой кинокомедии о событиях на Донбассе "Наши котики". Сюжет фильма развивается на линии огня в 2014 году, где находятся добровольцы. Члены съемочной группы не смеются над войной. Все это они делают вместе с украинскими военными, который оказались в довольно абсурдной ситуации, возникшей в начале войны.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала экс-глава Минздрава, продюсер фильма "Наши котики" Ульяна Супрун.

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Продюсер отметила, что в ленте немного высмеивают и так называемых "ДНРовцев", и Путина. Это, наоборот, помогает стать еще более отважными и не бояться врага. Кроме того, добровольцы и сами рассказали немало историй, как они также "стебались" друг над другом в этих условиях.

Я думаю, большинство людей понимает, что это не комедия о войне. Эта комедия происходит в окружении войны,

– прокомментировала Супрун.



Ульяна Супрун

Продюсер фильма рассказала, что для ветеранов и добровольцев 21 января состоялся отдельный закрытый показ – без прессы. В зале присутствовали около 400 зрителей и они оставляли положительные отзывы. Они отметили, что в реальной жизни все произошло так, как и показали на экране.

Было столько смеха и аплодисментов, что иногда даже не могли слышать, о чем говорилось в фильме,

– пояснила Ульяна Супрун.

Во время допремьерного показа ветераны говорили, что им очень приятно встречаться именно на таких веселых и позитивных событиях, а не только на похоронах или поминках.

Отзывы ветеранов о кинофильме "Наши котики": видео​

По словам Ульяны Супрун, в первоначальной версии это должен был быть сериал, показанный на телевидении. Еще в 2015 году режиссер Владимир Тихий написал сценарий, и на ютуб-канале #BABYLON'13 были опубликованы три серии мини-сериала "Блиндаж": "Кабанчики полетели", "Грин и грады", "Мины в огороде".

Видео: одна из серий игрового мини-сериала "Блиндаж"

Когда в 2015 году Владимир Тихий показал сериал телеканалам, они отказались оплачивать и показывать это на экранах. Это решение объясняли тем, что не были уверены, "зайдет" ли такой жанр в Украине. Однако впоследствии и Госкино, и Культурный фонд поняли, что уже пришло время для того, чтобы такой неполиткорректный патриотический жанр был в стране.

С их поддержкой мы смогли делать несколько большую рекламу, чем предполагали с самого начала,

– прокомментировала Ульяна Супрун.

Продюсер киноленты рассказала, что только впоследствии присоединилась к съемочному процессу. Сначала она прочитала сценарий, и поняла, что этот фильм должен быть сделан в Украине. "Смотреть этот фильм – большой кайф, очень приятно", – отметила Ульяна Супрун.

Что известно о фильме "Наши котики"?

По сюжету фильма, в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Впоследствии к четверкк присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Жанр: комедийный экшн

Режиссер: Владимир Тихий

Продюсеры: Ульяна Супрун, Марк Супрун

Актеры: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук, Станислав Бжезинский.

Смотрите трейлер фильма "Наши котики": видео​