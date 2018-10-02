В Лондоне построят 500 новых небоскребов: как изменится город – потрясающее видео

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В Лондоне появится полтысячи новых небоскребов
В Лондоне появится полтысячи новых небоскребов / Getty images

До 2025 года в столице Великобритании планируют построить более полутысячи новых небоскребов, которые будут иметь высоту более 20 этажей.

Новые лондонские высотки будут преимущественно жилыми (примерно 90%), пишет издание Secret London.

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По данным аналитиков местного рынка недвижимости, такое увеличение плотности застройки в городе впервые за долгое время позволило снизить стоимость квадратных метров в столице Объединенного королевства.

По предварительным подсчетам, в городе появятся около 106 тысяч новых квартир и апартаментов.

Небоскребы будут строить по всему городу, но больше всего в восточной части города – здесь построят почти 50%.

Лондон хмарочоси
В Лондоне появятся более 500 новых высоток

Правда, 30% всех зданий будут предусмотрены не для продажи жилых помещений, а чтобы сдавать их в аренду.

Видеодизайнеры специализированного издания Dezeen показали, как изменится Лондон с появлением полтысячи новых высоток.

В Лондоне построят более 500 новых небоскребов: смотрите видео, как изменится город

 

К слову, накануне известное архитектурное бюро Foster + Partners представило проект новой башни The Tulip, которая может стать еще одной визитной карточкой столицы Великобритании.

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости Строительство Новости недвижимости мира Путешествия Великобритания Лондон
Источник: Lifestyle
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