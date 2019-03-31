Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах

Президентские выборы в Украине – главное политическое событие года. Поэтому кандидаты на важный пост засветились на избирательных участках в Киеве. Какие наряды выбрали представители политической элиты – смотрите в материале LifeStyle 24.

Юлия Тимошенко

На своей Facebook-странице Юлия Тимошенко вела онлайн-трансляцию, где показала весь процесс голосования. Политик не забыла продемонстрировать, как ее встретили возле избирательного участка с цветами и плакатами.

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Для выхода в свет Юлия Тимошенко выбрала скромное серое пальто, белую рубашку и юбку. Обувь на каблуках завершила ее образ. Волосы политик собрала в пучок.

Выборы президента 2019 / 24 Канал



Юлия Тимошенко / 24 Канал



Юлия Тимошенко проголосовала / 24 Канал

Виталий Кличко

А вот мэр Киева Виталий Кличко выбрал для знакового события уж слишком будничный наряд. На избирательном участке он появился в спортивном костюме и кроссовках.



Проголосовать на президентских выборах уже успел мэр Киева Виталий Кличко / 24 Канал

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