Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах

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Юлия Тимошенко на избирательном участке
Юлия Тимошенко на избирательном участке / 24 Канал

Президентские выборы в Украине – главное политическое событие года. Поэтому кандидаты на важный пост засветились на избирательных участках в Киеве. Какие наряды выбрали представители политической элиты – смотрите в материале LifeStyle 24.

Юлия Тимошенко

На своей Facebook-странице Юлия Тимошенко вела онлайн-трансляцию, где показала весь процесс голосования. Политик не забыла продемонстрировать, как ее встретили возле избирательного участка с цветами и плакатами.

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Для выхода в свет Юлия Тимошенко выбрала скромное серое пальто, белую рубашку и юбку. Обувь на каблуках завершила ее образ. Волосы политик собрала в пучок.

Вибори президента 2019

Выборы президента 2019 / 24 Канал

Юлія Тимошенко
Юлия Тимошенко / 24 Канал


Юлия Тимошенко проголосовала / 24 Канал

Виталий Кличко 

А вот мэр Киева Виталий Кличко выбрал для знакового события уж слишком будничный наряд. На избирательном участке он появился в спортивном костюме и кроссовках. 

Віталій Кличко
Проголосовать на президентских выборах уже успел мэр Киева Виталий Кличко / 24 Канал

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Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
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Теги: LifeStyle Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Виталий Кличко Новости политики Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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