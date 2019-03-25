В Украину не пустили двоих известных российских актеров
В Украину пытались попасть два российских актера, которые ранее незаконно посещали оккупированный Крым.
По информации Госпогранслужбы, одного актера из России, который рейсом прилетел из Минска, задержали в аэропорту "Борисполь".
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Другой российский актер попал в Украину через аэропорт Одессы, чтобы принять участие в съемках сериала.
"За нарушение закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" гражданам России отказано в пропуске и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", – говорится в сообщении.
Издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.
К слову, в ночь с 24 на 25 марта журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро, который работает в России, не пустили в Украину. Он приехал с целью освещать президентские выборы.
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