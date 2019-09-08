Венецианский кинофестиваль: все победители

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Украинский режиссер Валентин Васянович
Украинский режиссер Валентин Васянович / www.gettyimages.com

В субботу, 7 сентября, торжественно завершился 76-й Венецианский кинофестиваль и стали известны нынешние победители. Впервые в истории Украины в фестивале принимали участие три фильма и один из них – лента "Атлантида" о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича – получил награду, как лучший фильм в программе "Горизонты".

76-й Международный Венецианский кинофестиваль проходил в этом году с 28 апреля по 7 сентября. За главную награду, "Золотого льва", боролись 21 фильм, а победу одержала лента режиссера Тодда Филиппса "Джокер".

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Так, "Золотой лев" получает лучший фильм, "Серебряный лев" вручается за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" – лучшему актеру и лучшей актрисе, а приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе.

76-й Венецианский кинофестиваль: все победители

Золотой Лев

"Джокер", режиссер Тодд Филиппс

Гран-при жюри

Роман Полански, "Дело Дрейфуса"

Роман Полански – "Дело Дрейфуса": смотрите отрывок

Серебряный лев, Лучший режиссер

Рой Андерсон, "О бесконечности"

Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль

Ариан Аскарид, Gloria Mundi

Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль

Лука Маринелли, "Мартин Иден"

Лучший сценарий

Юньфань, No. 7 Cherry Lane

Специальный приз жюри

"Мафия уже не та, что раньше", режиссер Франко Мореско

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы

Тебе Уоллес, "Молочные зубы"

Программа Горизонты

Вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. В неё отбирают преимущественно экспериментальные ленты, которые демонстрируют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

Самый лучший фильм

"Атлантида", Валентин Васянович

Лучший режиссер

Тео Корт, "Белое на белом"

Специальный приз жюри

"Вердикт", Раймунд Рибай Гутьеррес

Лучшая актриса

Марта Ньето, "Мать"

Лучший актер

Сами Буажила, "Сын"

Лучший сценарий

Джессика Палуд, Revenir

Лучший короткометражный фильм

Darling, режиссер Саиме Садок

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм

"Ты умрешь в 20", режиссер Амджад Абу Алалах

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Теги: Фестивали Новости культуры LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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