Высокое искусство: актрисы предстали в образе взрослой Джульетты в календаре Pirelli

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Фотограф Pirelli 2020 Паоло Роверси и Эмма Уотсон
Фотограф Pirelli 2020 Паоло Роверси и Эмма Уотсон / Vogue UA

Ежегодные съемки и подготовительный процесс к созданию одного из величайших календарей мира - Pirelli - является едва ли не самым интересным проектом в фэшн-индустрии. Для страниц календаря приглашают первых звезд мира, а авторами фотографий становятся выдающиеся фотографы современности.

Для будущего календаря Pirelli 2020, который ежегодно выпускает итальянский производитель шин Pirelli, центровой героиней сделали Джульетту из пьесы Уильяма Шекспира. Но ею стала не 16-летняя девушка из трагедии, а взрослая женщина, в которую пытались перевоплотиться для съемки такие актрисы, как Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Индия Мур, Крис Ли, Розалия, Мия Гот, Клер Фой, Яра Шахиди и Стелла Роверси .

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Автором фантастических фото стал фотограф Паоло Роверси, который работал с восемью женщинами, передает Vogue UA.

"Он искал 35-летнюю Джульетту. Идея в том, что это новая современная интерпретация, сделанная Паоло", – откликнулась о фотосессии Клер Фой, известная по роли Елизиветы II в сериале "Корона". Для съемки были задействованы роскошные костюмы в духе произведения Шекспира, а также необычные декорации. Сейчас в сети появились первые фотографии с бэкстейджа съемки.

Первые фото из календаря Pirelli 2020 / Vogue UA

Что известно о календаре Pirelli?
Свой исторический отсчет он берет еще в 1963 году, когда его сначала сделали как неопубликованный макет, но уже в следующем году запустили в ежегодное издательство, но в ограниченном количестве. Впервые его создал британский арт-директор Дерек Форсайт. Уже через 30 лет компания Pirelli перезапустила проект и предоставила ему значение художественного проекта высокого уровня.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Голливуд Мода
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