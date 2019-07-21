Сарі Сампайо – 28: топ-5 секретів "ангельської" краси португальської супермоделі

Відома в усьому світі модель, яка неодноразово була визнана однією з найкращих у Португалії, сьогодні, 21 липня, святкує своє 28-річчя. Як Сарі Сампайо, яка була всього лиш дівчиною з маленького португальського міста, вдалося стати "ангелом" Victoria's Secret і заслужити світове визнання, а також якими методами вона користується, аби підтримувати свою красу – читайте далі.

Вродлива португалка дуже тісно пов'язана з б'юті-індустрією, попри те, що більшу частину її життя займають подіуми, покази і фотосесії. Адже свій приголомшливий кар'єрний шлях 16-річна Сара Сампайо з маленької провінції Леса-да-Палмейра розпочинала саме зі співпраці з шампунем Pantene.

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Попри те, що батьки були проти модельної кар'єри їхньої доньки, вона взяла участь у конкурсі, де перемогла і тим самим проклала собі шлях до майбутнього успіху. Конкурс краси Cabelos Pantene від косметичної компанії Procter&Gamble став для неї дверима у зовсім інший світ. Світ, про який вона мріяла.



Сара Сампайо на конкурсі у 16 років та пізніше у рекламі шампуню Pantene / Колаж: LifeStyle 24

Винагородою за виграш для дівчини став контракт, за умовами якого вона повинна була знятися у рекламі шампуню. Саме з цієї кооперації розпочалася її кар'єра. Після цього вона отримувала чимало пропозицій на зйомки в рекламних кампаніях і фотосесіях. До слова, багато хто асоціює Сару Сампайо тільки як дівчину з реклами Axe Effect.



Сара Сампайо у рекламі Axe Effect у 2011 році / Фото Flickr

У 2011 році у віці 20 років вона вперше з'явилася на сторінках глянців з всесвітньо відомими назвами – Elle, Vogue та Marie Claire. Рік дебютів у журналах завершився для Сари співпрацею зі знаменитим брендом Armani. Однак запрошення для виходу на подіум португальська брюнетка зі зростом 173 сантиметри так і не отримувала.

У 2012 році Сара Сампайо уклала угоду про співпрацю з білизняним брендом Calzedonia. Вона знімалася для реклами купальників на берегах Греції та Ямайки, після чого залишилася обличчям марки ще на кілька років.

Однак дебютний і феєричний вихід Сари Сампайо на сцену таки відбувся. У 2013 році на її тендітні плечі одягнули легендарні "крила" марки Victoria's Secret у вигляді яскравих деталей і довірили підкорювати подіум у найпопулярнішій білизні світу. Їй вдалося підкорити серця глядачів і представників бренду, тому у 2015 році симпатична португалка отримала титул культового "ангела", про який мріють чи не всі високооплачувані моделі світу.



Перший вихід Сари Сампайо на подіум Victoria' s Secret / Фото Baltimoresun

Після цього запити на співпрацю і запрошення на покази у Сари Сампайо зросли у декілька разів. У 2017 році вона була визнана однією з найзатребуваніших і найпопулярніших моделей Victoria's Secret і це свідчило лише про те, що часу у неї стане ще менше. Однак у кожному своєму інтерв'ю зірка подіумів зізнається, що, незважаючи на насичений графік, час для догляду та на улюблені процедури вона виділяє завжди. Отже, якими основними правилами користується 28-річна Сара Сампайо – читайте далі на LifeStyle 24.

1. Ні для кого не секрет, що одним із факторів ефектного виходу на подіумі є ідеальна зачіска. Тому волосся моделей чи не щодня потерпає від косметичних засобів з неперфектним складом і укладок, які шкодять здоров'ю шевелюри. Тому, за словами Сари Сампайо, догляд за своїм красивим, чорним, густим волоссям вона ставить на перше місце, однак не перевантажує його зайвими процедурами.

Моє волосся завжди потребує лише двох речей: хорошої стрижки і хорошого кондиціонера. У мене просто не вистачає часу на складні процедури. Я працюю практично кожен день, тому у волоссі накопичується безліч стайлінгу. Те, що я найбільше ненавиджу – це лягати в ліжко, не помивши голову. Надлишки продуктів потрапляють на шкіру і призводять до висипань, тому я завжди видаляю їх за допомогою шампуню. Якщо ви така ж ледащо, як і я, просто нанесіть на корені волосся сухий шампунь і зробіть неохайний кінський хвіст,

– зізналася португальська модель.



Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

2. Наступним кроком у її б'юті-догляді є масаж. Як стверджує модель, це хороший спосіб припинити думати про щось і дозволити своєму тілу відпочити, тим самим повернувши його у тонус.

"Я часто ходжу на масаж. Я належу до того типу людей, які часто перебувають у стресових ситуаціях, тому час від часу відчуваю напруженість у тілі. Ось чому масаж – це моє спасіння. Люди помилково думають, що це процедура, яка розслаблює. Ні, це досить болісно. Але, врешті-решт, після масажу ви отримуєте нове тіло, а заради цього варто трішки потерпіти", – рекомендує 28-річна Сара Сампайо.

3. Модель, обличчя якої більшу частину доби потерпає від тонни косметики, рекомендує не нехтувати доглядом за шкірою. Кому, як не їй розповідати про те, як важливо правильно її очищувати.

Однозначно влітку я частіше зволожую шкіру. Цьому варто приділяти більше часу і взимку, але я просто лінуюся. Крім цього, в спекотну пору року я активніше користуюся сонцезахисним кремом. І вам раджу не ігнорувати цей чудо-засіб,

– наголосила під час одного з інтерв'ю Сара Сампайо.



Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

Варто відзначити, попри те, що модель виросла у сонячній країні, вона все ж остерігається разючих променів сонця, оскільки вони особливо негативно впливають на світлу шкіру. А 28-річна Сара, яка є володаркою темного кольору волосся, є однією з тих небагатьох красунь, яким дістався аристократичний колір шкіри.

4. Звісно, як кожна модель, яка обмежує себе у харчуванні і намагається довести своє тіло до ідеалу, Сара Сампайо рекомендує обрати вид спорту до душі. Це допоможе проводити час з задоволенням і користю для фігури та здоров'я. У своєму інтерв'ю для Vogue португалка розповіла, що вона захоплюється серфінгом.

Я не вважаю себе майстром серфінгу, я просто стою на великій дошці і розрізаю хвилі, катаюся я досить буденно. У цьому виді спорту головне практика, ну і, звичайно ж, отримувати задоволення від катання. Що важливо, коли ти на серфі, залучене все тіло. Гребти, мабуть, найважче, твої руки і плечі просто відвалюються на наступний день. Але, все одно, всі м'язи залучені. Коли гребеш – верхня частина тіла в тонусі, коли встаєш на серф – ноги,

– розповіла про своє хобі Сара Сампайо.



Сара Сампайо / Instagram / @sarasampaio

5. А до останнього пункту португальська модель додала, що секрет її "ангельської" у прямому та переносному значенні краси полягає в експериментах. Вона зізнається, що любить бути різноманітною – і в цьому її "родзинка". Вона не боїться бути іншою, ніж у той момент, коли їй сказали, що вона виглядає неперевершено. На думку Сари, зміни – найкращий прояв краси.

Те, що я люблю в червоних доріжках – це експерименти із зовнішністю. Ви можете кардинально змінювати свій образ. Довгий час я вважала, що краще обрати ідеально гладке і рівне волосся з прямим проділом, а потім увійшла у смак і почала пробувати різні стилі. М'які хвилі, високий кінський хвіст або щось більш драматичне – варіантів безліч,

– підкреслила португалка.

Тож, дивлячись на 28-річну Сару Сампайо і враховуючи її поради, хочеться підстригти волосся, знайти улюблений вид спорту і обов'язково очищувати обличчя від макіяжу, адже, як стверджує модель, наше тіло та обличчя – це те, що залишиться з нами до кінця життя.