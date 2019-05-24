Серіал "Чорнобиль": творці розкрили таємниці знімального процесу

"Чорнобиль" – серіал від американського кабельного каналу HBO, що спричинив справжній фурор у всьому світі. Він дозволив зблизька подивитись на найбільшу ядерну катастрофу на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Кропітка робота над сценарієм

Над кіновиробництвом серіалу працював американський телеканал HBO, на якому виходить відомий серіал "Гра престолів".

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Головний сценарист "Чорнобиля" Креіґ Мейзін стверджує, що це історія не про катастрофу, а про ціну брехні. Йому довелось кілька років вивчати архівні матеріали, читати книжки, їздити у Прип'ять та спілкуватися з ліквідаторами, аби з-поміж нашарувань вигаданих версій якомога ближче підійти до правди.



Крейґ Мезін – головний сценарист серіалу

Була у Креіґа й постійна консультантка, яка на момент аварії мешкала в Києві. Вона перечитувала версії сценарію і виправляла найменші неточності. До прикладу, викреслила абзац, де головний герой Легасов, перш ніж скоїти самогубство, насипає коту корм. Українка пояснила, що в Радянському Союзі не існувало корму – тваринам давали те, що не доїли господарі.



Особливу увагу творці серіалу приділяли деталям



Кадри зі серіалу "Чорнобиль"

Деталям приділяли максимальну увагу. Диспетчерський пульт відтворили з точністю до найменшої кнопки. Також ретельно підійшли до побутових сцен. Одяг, зачіски, шпалери, столові набори мали бути не просто такі, як у Радянському Союзі, а як у Радянському Союзі 1986 року. Хоча іноді це було просто.



Творці особливу увагу приділили створенню диспетчерського пульта



Акторка Джессі Баклі в ролі Людмили Ігнатенко

Західні костюмери боялись помилитись у відтворенні уніформи пожежників. А тоді з полегшенням дізнались, що існував лише один вид костюмів і шоломів.



Пожежник зі серіалу "Чорнобиль"

Де знімали серіал

Увесь антураж для декорацій закуповували в Києві, а от зйомки відбувались переважно у Литві. Звісно, хотілось знімати у Чорнобилі та Прип'яті, але після 30 років ці місця мають зовсім не такий вигляд, як на момент катастрофи. Зрештою це теж не було проблемою.

У Союзі чимало місць проектували за схожими планами, тому у Вільнюсі вдалося знайти спальний район, який нагадував Прип'ять, а роль української АЕС зіграла литовська Ігналінська атомна станція. Саме тут відтворили реактор до і після вибуху.



Спальний район Вільнюса на кадрах серіалу "Чорнобиль"



Спальний район Вільнюса використали для зйомок серіалу "Чорнобиль"

На момент погодження зйомок, України у списку локацій не було. Але київська продакшн-компанія Radioaktive Film написала лист HBO і переконала, що для більшої правдоподібності слід перенести кілька локацій до нас.

Тому глядачі зможуть побачити у серіалі Прип'ять, Київське море, Інститут гідробіології, корпуси КПІ та КМДА. Для однієї з фінальних сцен навіть перекрили вулиці Хрещатик, Терещенську та Хмельницького.



Інститут гідробіології у Києві з'явився у серіалі "Чорнобиль"

Детальніше про те, де знімали серіал "Чорнобиль" – читайте у матеріалі Нерухомість24

Стрічка викликає чимало питань, аби відповісти на них, після кожної серії НВО презентує подкаст із Креіґом. Він детально обговорює всі моменти й пояснює, чому саме так написав сценку і як відбувались зйомки цього моменту.

Слухайте подкаст до серіалу "Чорнобиль":

Серіал збирає захоплені відгуки як звичайних глядачів, так і кінокритиків. Британський оглядач ізраїльського видання Gareth написав: "На тлі "Чорнобиля" – "Гра престолів" має вигляд комедії". А видання Time повідомило: "Чорнобиль" демонструє, що відбувається, коли суспільство перестає слухати науку". Натякаючи, що політики та суспільство часто ігнорують повідомлення вчених про загрозливий масштаб глобального потепління.

Дивіться трейлер до серіалу "Чорнобиль":

Перші серії серіалу уже можна переглянути у вільному доступі.