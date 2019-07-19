Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці

Будапешт – місто на Дунаї, яке заворожує свою красою та вишуканістю. Дістатися туди з України щороку стає все легше. Які місця неодмінно варто відвідати в столиці Угорщини – читайте далі.

Угорський парламент

Що відомо? Будівля угорського парламенту – візитна картка міста. Вона розташована на площі Лайоша Кошута на березі Дунаю. Побудована в неоготичному стилі з елементами східної архітектури, автор проекту – Імре Штейндль.

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Будівництво велося з 1885 по 1904 роки, митець ж помер у 1902-му, так і не побачивши фінального результату. Угорський парламент є найбільшою будівлею в Угорщині, його довжина – 268 метрів. Парламент має 365 веж та куполів різного розміру – стільки ж, скільки й днів у році.



Будівля угорського парламенту

Більшість кімнат та зал у будівлі доступні для туристів. Крім цього, в стінах парламенту діє виставка прикрас угорських монархів. Серед них можна побачити корону святого Іштвана – засновника держави.



Так виглядає корона святого Іштвана

Цікаво, що будівлі Краєзнавчого музею та міністерства сільського господарства, які розташовані неподалік, теж були проектами парламенту, проте не виграли тендер.

Коли відвідати та скільки це коштує? З 1 квітня по 31 жовтня Угорський парламент відкриває двері для туристів з 8:00 до 18:00, а з 1 листопада по 31 березня – з 8:00 до 16:00. Візити до палати парламенту обмежені протягом тижня, коли Національна асамблея проводить пленарні засідання. Ціни коливаються від 6 до 21 євро, для дітей до 6 років вхід безкоштовний.

Будайська фортеця або Замок Буда

Резиденція угорських королів у Будапешті, яка стала культурним центром міста. Включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За свою історію замок кілька разів зазнавав руйнувань, повністю його відновили лише в 1966 році.

На території Королівського палацу розташована національна галерея Угорщини. Для туристів відкрита й бібліотека імені Ференца Сечені, у якій зібрано понад вісім мільйонів видань.

Резиденція розташована на пагорбі. Піднятися туди можна як пішки, так і на автобусі. Проте можна скористатися й старовинним фунікулером Siklo, який розпочав свою роботу ще в 1870 році. Різниця в висоті від нижньої до верхньої станції – 48 метрів, а вся довжина шляху становить 100 метрів.

Коли відвідати та скільки це коштує? Вхід на територію пагорба та в Угорську національну галерею – безкоштовний. Угорська національна галерея працює з 10:00 до 18:00 щодня, крім понеділка, а бібліотека – з 9:00 до 20:00, окрім неділі та понеділка.

Рибальський бастіон

Будівля Рибальського Бастіону розташована на одному із найвищих місць столиці — Кріпосному пагорбі. Отримав свою назву через місцевих рибалок, які там колись працювали, а при потребі – захищали площу від нападів. Бастіон став доповненням церкви святого Матьяша, розташованої неподалік.



Церква святого Матьяша

З галереї бастіону, довжина якої 140 метрів, відкривається чудовий вид на Дунай. А ось церкву святого Матьяша варто оглянути зсередини. Варто згадати, що там можна, зокрема, переглянути 3D фільм про історію Угорщини. Його тривалість – 15-20 хвилин.

Коли відвідати та скільки це коштує? Вхід на територію бастіону безкоштовний. Квиток необхідний лише в тому випадку, якщо ви хочете піднятися на вершину споруди. Вартість підйому на вежу, як і вхід до церкви Святого Матьяша, обійдеться туристам від 2 до 3 євро. Для дітей до 6 років – вхід безкоштовний.

Базиліка Святого Стефана

Це – найбільший храм столиці Угорщини, також входить в трійку найбільших церков країни. Цікаво, що будівництво собору тривало аж 54 роки. Коли храм був вже практично готовий, один з його куполів обвалився, потягнувши за собою всю будівлю. Тож роботу довелося починати заново.



Базиліка святого Стефана в Будапешті

Під час святкових служінь собор може вміщати до 8500 прихожан. А ще у храмі зберігається католицька святиня країни – кисть короля Іштвана.

Коли відвідати та скільки це коштує? Відвідувачів там приймають у будні з 9:00 до 17:00, у суботу – з 9:00 до 13:00, в неділю – з 13:00 до 17:00. Вхід безкоштовний. Платним є лише вхід на оглядовий майданчик. Він обійдеться від 1 до 2 євро.

Взуття на річці Дунай

Є в Будапешті й місця, які покликані нагадувати про жахливі події минулого. Серед них – меморіал на згадку про жертв Голокосту, що був встановлений на березі Дунаю в Будапешті в 2005 році.

Масові розстріли євреїв в Будапешті проводилися наприкінці Другої світової війни. Щоб не займатися похованням, нацисти розстрілювали жертв просто на березі річки. Вони сковували ланцюгом 50—60 людей й стріляли лише в першого — падаючи, він тягнув за собою інших.

Євреїв привозили до дунайської набережної, наказували роззутися й відвозили в невідомому напрямку. Зазначимо, що всі пари взуття – автентичні копії моделей 1940-х років. Ідея меморіалу належить відомому режисерові Кену Тогаю, а втілив в життя її скульптор Дьюла Пауер.

Міст Сечені

Ланцюговий міст вважається символом міста. Саме він колись з'єднав два міста, які розділяла річка Дунай – Буду і Пешт. Побудували його за ініціативою графа Сечені, тому він носить саме його ім'я.



Міст Сечені в угорській столиці

Об'єднання двох міст сприяло розвитку Будапешта, який з провінційного міста став мегаполісом. Під час Другої Світової війни німці зруйнували міст, коли відступали. Масштабна реставрація завершилася в 1949 році.

Будапештські купальні

Місто також славиться великою кількістю гарячих термальних джерел. Оригінальні купальні в Будапешті побудувала турецька влада ще в 16 столітті під час їх панування в Угорщині. Деякі з них збереглися до наших днів та досі діють.



Купальня Gellert в Будапешті

Різноманітність купалень в угорській столиці дозволяє обирати для себе ту, яка найбільше до душі. Є відкриті та закриті, чоловічі та жіночі, лікувальні й навіть цілодобові з нічними купаннями.

Коли відвідати та скільки це коштує? Кожна з купалень має свій графік роботи, однак більшість з них працюють з 6:00 до 22:00. Вартість квитка стартує від 15 євро та залежить від часу перебування та додаткових послуг.

Музей Miniversum

Miniversum – музей мініатюр, в якому можна побачити не лише визначні пам'яки Будапешта та Угорщини, а й також Австрії та Німеччини. Музей інтерактивний, тож для його відвідин варто виділити декілька годин.

Дивіться фото з музею:

На території площею 300 квадратних метрів помістилося 14 міст і сіл, 600 будівель, 5000 фігурок людей, 100 поїздів і 1000 машин.

Коли відвідати та скільки це коштує? Музей працює щодня з 10:00 до 19:00. Вартість відвідування коштує 5-20 євро, в залежності від віку та типу квитка.

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