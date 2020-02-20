Сінді Кроуфорд – 54! Секрети нев’янучої краси супермоделі

Дивишся й очам не віриш, що топовій моделі 90-их – Сінді Кроуфорд – сьогодні 54! Так виглядати в солідні роки, як вона, мріє чи не кожна жінка. Тому ділимось з вами головними секретами, яких дотримується наша іменинниця, щоби зберегти свою красу.

Ранковий заряд і корисна їжа

Колишня супермодель не втомлюється щоранку тішити себе фірмовим смузі. А навіщо лінуватись, якщо така смакота заряджає її енергією та насичує організм корисними речовинами? "Все дуже просто. У чаші блендера я змішую мигдалеве молоко, пів банана, невеличку миску шпинату, трішки м’яти, какао і протеїн", – поділилась Сінді Кроуфорд рецептом в одному з інтерв’ю.

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Також красуня зізнається, що старається правильно харчуватись упродовж дня. Дотримуватись цього, як переконує зірка, їй допомагає популярне нині правило 80/20: "Це означає: має бути 80% корисної їжі. Я стараюсь їсти жирну рибу, білки, овочі. Але просто обожнюю шоколад, тому він завжди повинен бути в мене під рукою, нехай у невеликій кількості".

Постійні тренування

Спорт – ще одна складова неперевершеного вигляду ексмоделі. Адже за гантелі й скакалки Сінді Кроуфорд взялась ще на початку своєї кар’єри. Мабуть, звичка тренувати своє тіло стала для іменинниці постійною – навіть зараз вона не лише приділяє тренуванням кілька годин на тиждень, а робить їх різноманітними. "Я віддаю перевагу кардіо – стрибкам на батуті, біговій доріжці або швидкій ході. Одне з моїх улюблених занять – це біг сходинками мого ж дому, що ведуть до пляжу. Зранку вмикаю аудіокнигу чи музику і хвилин зо двадцять піднімаюсь-опускаюсь ними", – каже жінка. Коли Кроуфорд стає цього замало, вона пригадує вправи зі школи, відтак виконує звичайну розминку та присідає.

Відпочинок після роботи

Настає момент, коли постійні фотосесії і час у спортзалі втомлюють Сінді Кроуфорд. На такі сигнали свого організму модель одразу звертає увагу, тому дає йому достатньо часу для відновлення. Звісно, використовує для цього не лише нічні години сну чи медитацію, а й б’юті-процедури. "Моїм улюбленим способом релаксації є інфрачервона сауна, яку я стараюсь влаштовувати раз на тиждень. Вона допомагає продукувати колаген, щоб зменшити нерівності шкіри, також балансує її загальний тон та поліпшує циркуляцію. Ще якісь вигоди? Здебільшого, це пів години читання, під час яких мене ніхто не перериває", – переконана модель.

База для обличчя

Контент інстаграм-сторінки Сінді Кроуфорд – це переважно фото, на яких вона позує з максимально природнім виглядом. Приглянувшись, можна помітити, що шкіра нашої іменинниці у 54 роки просто сяє! Звісно, модель п’є достатньо води, не курить і стежить за якісним сном. Однак підкреслити свіжість її обличчя, все ж, допомагає перевірена часом косметика. Сінді достатньо кількох засобів, аби тішити навколишніх своєю красою. "Я завжди наношу на обличчя сонцезахисний крем, відтак трішки рум’ян, потім підмальовую очі тушшю, а губи – блиском. Без цих чотирьох "продуктів" просто не можу вийти за двері. А на зйомках, буває, чую про те, що моя шкіра прекрасна! Так, вона мені теж до вподоби", – розповідала іменинниця.