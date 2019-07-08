Смузі для очищення організму: рецепт приготування

988 Читать новость на русском
Смузі для очищення організму
Смузі для очищення організму / stocksnap.io

Смузі зі шпинату та літніх сезонних ягід чудово очистить організм краще, ніж будь-які ліки.

У смузі можна додати мигдальну або арахісову олію, чорницю, манго, імбир або лимон. Пити цей напій потрібно через 2 – 2,5 години після основного прийому їжі, пише Іvona.

Читайте також: Як приготувати смачне смузі з кавуна: швидкий рецепт

Рецепт смузі зі шпинату та ягід

Інгредієнти:

3/4 склянки замороженої полуниці;

1/2 чашки огірків, очищених і нарізаних;

1 великий заморожений банан, нарізаний;

1/2 чашки мигдального молока;

1/2 чашки калі (кучерявої капусти) без стебел (можна замінити шпинатом);

Велика жменю шпинату;

Приготування:

1. Змішати в блендері мигдальне молоко, банан та зелень. Збивати треба на високій швидкості.

2. Додайте полуницю і огірок. Ще раз збити до однорідної маси. За бажанням можна додати ще трохи молока або льоду.

Проте не додавайте занадто багато рідини: щоб смак і колір напою були насиченими, консистенція повинна бути досить густою.

3. Подавайте напій, прикрасивши його шматочками свіжих фруктів і ягід.

blog_ava
День Петра і Павла: дата та традиції святкування в Україні
сьогодні
16136
Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
сьогодні 16:51 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
792
"Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
сьогодні 13:00 "Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"
Юлія Ліпенцева 256
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
сьогодні 12:08 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1052
Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
7 липня 14:29 Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney
3474
Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
6 липня 10:39 Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
29294
Новини
Більше новин
Залиште відгук