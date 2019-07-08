Смузі для очищення організму: рецепт приготування

Смузі зі шпинату та літніх сезонних ягід чудово очистить організм краще, ніж будь-які ліки.

У смузі можна додати мигдальну або арахісову олію, чорницю, манго, імбир або лимон. Пити цей напій потрібно через 2 – 2,5 години після основного прийому їжі, пише Іvona.

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Рецепт смузі зі шпинату та ягід

Інгредієнти:

3/4 склянки замороженої полуниці;

1/2 чашки огірків, очищених і нарізаних;

1 великий заморожений банан, нарізаний;

1/2 чашки мигдального молока;

1/2 чашки калі (кучерявої капусти) без стебел (можна замінити шпинатом);

Велика жменю шпинату;

Приготування:

1. Змішати в блендері мигдальне молоко, банан та зелень. Збивати треба на високій швидкості.

2. Додайте полуницю і огірок. Ще раз збити до однорідної маси. За бажанням можна додати ще трохи молока або льоду.

Проте не додавайте занадто багато рідини: щоб смак і колір напою були насиченими, консистенція повинна бути досить густою.

3. Подавайте напій, прикрасивши його шматочками свіжих фруктів і ягід.