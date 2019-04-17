Time назвав 100 найвпливовіших людей світу: хто опинився в престижному рейтингу

Щороку престижний журнал Time складає рейтинг найвпливовіших людей світу. У 2019 році у Топ-100 увійшли знамениті політики, співаки, голлівудські актори та діячі культури.

За традицією, щороку експерти журналу Time складають список найвпливовіших людей. Рейтинг вперше з'явився у 1999 році та привернув увагу усього світу. Відтоді щороку найуспішніші політики, представники шоу-бізнесу, спортсмени та науковці прагнуть потрапити у Топ-100.

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Як і в попередні роки, рейтинг має п’ять категорій: "Лідери", "Ікони", "Піонери", "Артисти" та "Титани". У кожній з них можна побачити кардинально різні постаті.

Категорію "Лідерів" очолила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Окрім неї до рейтингу ввійшли глава Білого дому Дональд Трамп, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, засновник ByteDance Чжан Імин та інші.

Найвпливовішою "Іконою" визнано американську співачку Тейлор Свіфт. До десятки також потрапили колишня перша леді США Мішель Обама, актор і продюсер Спайк Лі, художник Девід Гокні та співачка Леді Гага.

У номінації "Піонери" відзначили акторок Сандру О та Індію Мур, американського гравця у комп’ютерні ігри Річарда Блевінса, тенісистку Наомі Осаку, письменника Марлона Джеймса та інших.

Найвпливовішими "Артистами" 2019 року стали Двейн Джонсон, Махершала Алі, Халід, Емілія Кларк, Брі Ларсон, Аріана Гранде, Рамі Малек, Реджина Кінг, Клер Уайт Келлер та інші.

З-поміж сотень претендентів в останню номінацію "Титани" потрапили футболіст Мохаммед Салаха, баскетболіст Леброн Джеймс, засновник Facebook Марк Цукерберг, футболістка Алекс Морган, телеведуча Гейл Кінг.

З повним списком Топ-100 найвпливовіших людей світу можна ознайомитись на офіційному сайті журналу Time.