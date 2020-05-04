Нудистські пляжі в Україні: добірка найкращих місць

Любителів засмагати оголеним є чимало. Пляжі для нудистів досить популярні в усьому світі. В Україні є досить багато затишних пляжів для тих, хто любить відпочинок без одягу.

Найбільше пляжів розташувалося в Одесі. Разом із десятком інших пляжів, сформувався список найкращих місць для відпочинку голяка в Україні, пише "Українська правда. Життя". До літа залишилося зовсім трохи, тож якщо ви належете до когорти людей, які практикують оголений відпочинок – обирайте пляж, який вам найбільше до вподоби.

Цікаво Найкращі пляжі Чорного моря: де відпочити цього літа

Топ найкращих нудистських пляжів в Україні

Чкаловський пляж (Одеса) – один із найпопулярніших нудистських пляжів в Україні. Він розташований практично у самому центрі міста, у курортній зоні, праворуч від пляжу санаторію імені Чкалова.

Дикий пляж у районі Кароліно-Бугаз (Одещина) розташований між базою відпочинку "Чайка" і пансіонатом "Одеса". Добиратися від залізничного вокзалу на електричці Одеса – Білгород-Дністровський до зупинки "Студентська".

Не таке людне місце для любителів відпочивати голяка у Южному (Одеська область). Можна добратися за 15 хвилин ходьби від міського пляжу. Його особливість – викладене півколом з каменів укриття, яке спеціально спорудили місцеві жителі, щоб уникнути зустрічей зі знайомими. Дістатися можна від автостанції маршруткою №68 або пішки від міського пляжу до холодного джерела.



Добірка пляжів де можна відпочити голяка

Нудисти також відпочивають на острові Джарилгач (Скадовськ, Херсонська область). Там чистота і відсутність цивілізації. Добиратися від селища Лазурне.

Нудистський пляж на острові Дзендзик (Запорізька область) розташований у заповідній зоні і захищений заростами очерету, тому надійно приховує тих, хто тут відпочиває. Туди довезе маршрутне таксі № 15 від автовокзалу, зупинка "Середня коса".

У Бердянську (Запорізька область) також є пляжі для нудистів. До такого місця відпочинку можна дістатися на автобусах №2 і 15 (зупинка "Курорт") та пройшовши пішки вздовж лиману.

Пляж у Кирилівці (Федотова коса) – це кілометри дикого узбережжя від села Степок до острова Бірючий. Від по сторонніх берег добре захований високою травою і валом. Туди потрібно їхати по трасі вздовж узбережжя у бік села Степок та повернути за автокемпінгом.

До теми Куди поїхати цього літа в Україні: добірка бюджетних місць для всієї родини

Острів Хортиця (Запорізька область) також має місця для нудистів. Наумівський пляж розташований за санаторіями та профілакторіями місцевих підприємств. Добиратися на маршрутці, що йде до Бабурки.

Свій пляж є на косі у Миколаєві, на березі житлового мікрорайону Намів. Маршруткою можна приїхати до мікрорайону, а потім пройти до піщаної коси.

Місце для нудистів на Оболоні (Київ) – на березі затоки "Собаче гирло" за яхт-клубом. Місце просторе, можна розташуватися навіть з наметом. Добратися туди можна на тролейбусах №24 і 44 до кінцевої зупинки.

"Довбичка" (Київ) – найпросторіший і найвідоміший нудистський пляж Києва, розташований у південній частині Труханового острова. Йти пішки потрібно від станції метро "Гідропарк" до венеційського мостика, потім дійти до річки й на човні переправитися на острів.



Нудистські пляжі в Україні

Магістратське озеро – єдине місце для нудистів у Чернігові. Пляж розташований недалеко від проспекту Миру, звідки треба йти по пішохідному мосту, минаючи Чернігівський парашутний клуб. Від мосту до пляжу між 2 озер – пішки.

Нудистський пляж у селищі Безлюдівка (Харківська область) – за 13 км від Харкова. Добратися можна автобусом або автомобілем до селища Безлюдівка. Маршрутки ходять від станцій метро "Спортивна" і "Проспект Гагаріна".

Дикий пляж на Монастирському острові (Дніпро) видно відразу за офіційним міським пляжем, у самому кінці острова. Їхати треба маршруткою або трамваєм №1 до парку імені Тараса Шевченка, а тоді пройти через парк у кінець острова.

Кременчуцькі нудисти також мають свій пляж "Під мостом". Туди потрібно приїхати у мікрорайон Крюков і йти ліворуч від мосту до острова Шаломай.

Нудистський пляж на Митниці (Черкаси) розташований між міськими осередками відпочивальників "Рів'єра" та "Митниця". Щоб туди добратися, потрібно йти від скверу Богдана Хмельницького по вулиці Розкопній до Гагаріна, а далі – у бік води.