Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі

Андре Тан – один з найуспішніших та найвідоміших дизайнерів України. Його колекції отримують шалену популярність, а всі вітчизняні красуні дослухаються до цінних порад модельєра. У перші дні зими журналісти LifeStyle 24 поцікавились у Андре Тана, які речі є трендовими у цьому сезоні, а про які краще забути. Деталі – читайте у нашому матеріалі.

Чимало українок переконані, що взимку складно виглядати стильно, адже, в першу чергу, слід думати про тепло і комфорт. Тому тренди і антитренди можуть залишитись поза увагою красунь. Однак Андре Тан активно спростовує цю думку, демонструючи у своїх колекціях стильні речі, які і зігріють у холодну пору року, і виглядатимуть привабливо.

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Журналістам LifeStyle 24 вдалось отримати корисні поради від модельєра, які зможуть допомогти українкам виглядати неперевершено взимку.

Тренди у верхньому одязі

Звісно, перше, про що варто подбати сучасним модницям – це про теплий верхній одяг. І тут у красунь буде чималий вибір: від пуховика різного крою до екошуб. Однак і при великому асортименті слід врахувати загальні правила, які вже знають всі прихильниці Андре Тана.

"Ніколи не нехтуйте якістю обраного вами одягу. Краще придбати одну, але відмінну річ, аніж запорошувати свій гардероб великою кількістю непотребу. Проте, наблизившись до довгоочікуваної покупки, жінки частіше всього забувають про те, що не всі тренди можуть їм пасувати, бо насамперед треба враховувати свої недоліки та переваги", – розповів Андре Тан.

Одяг – це така собі гра, яка тільки допоможе вам обіграти слабкі сторони!

Який верхній одяг є трендовим

Класичне пальто. Цей верхній одяг ніколи не вийде з моди, тому, купуючи пальто прямого крою, ви наче інвестуєте у себе. Воно чудово підійде до взуття на підборах та без, тому його можна з легкістю назвати універсальним.



Пальто прямого крою від Андре Тана / Outfits Design

Бушлат. Стильно, елегантно і строго – такими словами можна описати бушлат. Він підійде досить сміливим дівчатам, які із задоволенням додадуть до свого вигляду трішки чоловічої ноти.



Стильний бушлат – тренд сезону / Pinterest

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Пуховик. Це, за словами Андре Тана, безпрограшний варіант, коли хочеться тепла і затишку.



Телеведуча Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Дублянки. Тут виробники також пропонують чимало фасонів і тканин. Андре Тан рекомендує обирати з овчиною та тканинним верхом.



Стильні дублянки – тренд сезону / Пресслужба

Шуба. Хоч натуральне хутро зараз не в моді, оскільки чимало брендів відмовились від його використання, ставши на захист тварин, заміна йому знайшлась швидко. Екошуби – це один із найгарячіших трендів сезону! А якщо виріб ще буде у стилі oversize, то ви точно виглядатимете неперевершено.

Я також за те, щоб тварини в цьому не брали участі! Тому в колекції Andre TAN ви не побачите натуральної шкіри та хутра. Але я розкажу вам, як в мороз, вітер чи дощ залишатись красунею із голлівудських фільмів,

– зазначив Андре Тан.



Модель Фріда Аасен засвітила зимовий образ / Instagram / @frida_aasen



К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Що одягнути взимку: тренди сезону

Безумовно, одним з головних трендів сезону є штанний костюм. Покупка цього вбрання може стати чудовою інвестицією у власний стиль. Все тому, що один штанний костюм легко заміняє кілька речей, бо образ завжди залежатиме від того, що сучасна модниця підбере до нього.

Зокрема, якщо до костюма вбрати гольф, вигляд буде більш буденним, сорочку – офісним і строгим. А от шовкова блуза або піджак на голе тіло – цей look зможе підкорити навіть найстильнішу вечірку. Додавши до вбрання теплий верхній одяг, до прикладу, пальто або екошубу, ви завжди виглядатимете стильно.

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Окрім цього, приталені штани завжди залишаються у тренді. Краще обирати цей одяг із завищеною талією, тоді кожна красуня зможе візуально здаватись стрункішою. Доповніть образ гольфом oversize і ви складете ідеальний зимовий look.

Загалом об'ємні теплі кофти стали так званим "must have". Кожна модниця повинна мати у своєму гардеробі цю річ, адже з нею можна скласти чимало ефектних образів. Такі гольфи будуть неперевершено виглядати зі штанами будь-якого крою, спідницями, особливо з плісируванням, та навіть літніми легкими сукнями.

Поїла і не помітно – це, до речі, одна з головних переваг oversize,

– переконує Андре Тан.



Літня сукня: як поєднати з теплими речама / Пресслужба

Цікаво, що саме легка шифонова сукня може стати невід'ємним елементом зимового образу. Її можна одягнути з довгим кардиганом, гармонійно поєднавши романтичність і грубість. Літня сукня чудово дивиться із водолазкою або ж світшотом.



Зимові тренди / Пресслужба

Ефектно виглядатимуть і теплі приталені сукні, які не тільки підкреслять фігуру українських красунь, але й зігріють їх в холодну пору року. Поєднувати це вбрання можна як зі взуттям на підборах, так і брутальними черевиками.

Антитренди сезону

На щастя, жінки змогли видихнути після того, як з’явився тренд на oversize, який допомагає комусь приховати свої недоліки, а комусь підкреслити свої переваги.

Насправді при виборі верхнього одягу на 2019-2020 рік треба пам’ятати такі основні табу:

приталені куртки та пальта;

ремені на пуховиках;

шуби із натурального хутра.

Окрім цього, Андре Тан рекомендує відмовитись від хутрових жилеток. І тут йдеться не тільки про так звані "гусеничні" вироби. Натомість краще зосередити свій вибір на пальто прямого крою, кейпах, що дуже стрімко підкорили прихильників моди, а також на плащі з екошкіри. Саме ці варіанти урізноманітнять ваш гардероб та будуть надавати навіть мінімалістичному образу вишуканості.



Антитренди 2019-2020 року / Пресслужба

Також модницям варто забути про джинси з низькою посадкою. Це, за словами Андре Тана, – не найкращий варіант підкреслити фігуру. Окрім цього, такі штани є вкрай незручними, адже красуні замість того, щоб комфортно проводити час, постійно мусять поправляти вбрання. Такі джинси варто замінити, обравши із завищеною талією. Це вбрання допоможе приховати неідеальний прес, візуально зробити ноги стрункішими та довшими.



Антитренди сезону: чого не варто носити взимку / Пресслужба

Не рекомендує Андре Тан і приталені речі. Краще обрати об'ємний та стильний верхній одяг, в якому ви зможете почуватись комфортно у будь-якій ситуації. Це правило стосується і кофт.



Тренди і антитренди зими 2019-2020 року / Пресслужба

А от шерстяна тепла мідіспідниця стане чудовою заміною міні. Особливо, якщо у вашому гардеробі є плісироване вбрання.



Тренди у спідниці / Пресслужба

Попри такі цінні поради Андре Тан все ж закликає: "Ви маєте пам’ятати, що слідкувати за трендами потрібно лише для того, аби не виглядати, як людина із минулого. Проте це не означає, що ви маєте скуповувати все, що вам пропонує світ моди. Серед купи трендів та модних рекомендацій ви маєте обрати "свої" речі, створюючи власний, неповторний стиль".