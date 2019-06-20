В чоботах та літній сукні: Кендалл Дженнер задає тренд – фото

Чоботи з широкою халявою швидко завоювали серця модниць, однак взуття набирає популярності не лише в прохолодні пори року, а й влітку! Дедалі більше знаменитостей експериментують з образами, поєднуючи легкі літні вбрання з "несезонним" взуттям.

У середу, 19 червня, фотографи зловили Кендалл Дженнер на прогулянці у Нью-Йорку, в якому протягом останніх днів переважає дощова погода.

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Для виходу супермодель приміряла коротку сукню з анімалістичним леопардовим принтом з колекції Reformation. Ціна плаття на офіційному сайті – 198 доларів.

Доповнили образ зірки чорні чоботи з широкою халявою та окуляри у вузькій оправі.



Кендалл Дженнер / Getty Images



Кендалл Дженнер / Getty Images

Також днями супермодель Ірина Шейк на тлі чуток про розставання з чоловіком Бредлі Купером потрапила в об'єктиви папараці з дочкою Леєю в гумових чоботах від Chanel. Цікавим доповненням до такого "луку" стала чорна міні-сукня.



Ірина Шейк з дочкою Леєю / Instagram / @irinashaykmexicanfans