В чоботах та літній сукні: Кендалл Дженнер задає тренд – фото

419 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Чоботи з широкою халявою швидко завоювали серця модниць, однак взуття набирає популярності не лише в прохолодні пори року, а й влітку! Дедалі більше знаменитостей експериментують з образами, поєднуючи легкі літні вбрання з "несезонним" взуттям.

У середу, 19 червня, фотографи зловили Кендалл Дженнер на прогулянці у Нью-Йорку, в якому протягом останніх днів переважає дощова погода.

Читайте також: В екстремальному міні: Ріанна похизувалася пишними формами на презентації одягу в Нью-Йорку

Для виходу супермодель приміряла коротку сукню з анімалістичним леопардовим принтом з колекції Reformation. Ціна плаття на офіційному сайті – 198 доларів.

Доповнили образ зірки чорні чоботи з широкою халявою та окуляри у вузькій оправі.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Також днями супермодель Ірина Шейк на тлі чуток про розставання з чоловіком Бредлі Купером потрапила в об'єктиви папараці з дочкою Леєю в гумових чоботах від Chanel. Цікавим доповненням до такого "луку" стала чорна міні-сукня.

ірина шейк і лея
Ірина Шейк з дочкою Леєю / Instagram / @irinashaykmexicanfans

blog_ava
Що приготувати з кабачків: рецепти приготування швидких та простих страв
сьогодні
19112
Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
сьогодні 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 190
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4414
Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
сьогодні 12:02 Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми
Юлія Турелик 1220
Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
19 червня 18:20 Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
17148
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
19 червня 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 643
Новини
Більше новин
Залиште відгук