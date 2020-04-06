В картатій сукні та синьому кейпі: вагітна Джамала замилувала мережу фото у стильному вбранні
Популярна українська співачка Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності. Зірка очікує на появу другої дитини і активно ділиться з підписниками стильними фото.
Пандемія коронавірусу змусила увесь світ зупинитися та залишитися вдома. Не оминула вона і знаменитостей. Вони влаштовують онлайн-концерти, знімають кліпи в домашніх умовах, а також приміряють нові образи та організовують справжні фотосесії. Переможниця Євробачення-2016 Джамала знає, як вразити публіку та ледь не щодня ділиться новими кадрами.
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Джамала дотримується правил карантину та залишається вдома. Артистка невдовзі має народити другу дитину, тому намагається бути максимально обережною. Проте вона не забуває про гарні вбрання та макіяж і з радістю ділиться з прихильниками своїми луками. Вона завжди вміла поєднувати нестандартні речі, то ж і в ізоляції хизується оригінальними аутфітами.
На серії фотографій виконавиця зображена в картатій сукні-сорочці неординарного крою з різнокольоровими нашивками з принтами. Також бачимо на ній синій кейп з джинсовими елементами, що схожі на куртку. До вбрання також додала чорні колготи. Волосся Джа вклала в легкі локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж.
Джамала / Instagram / @jamalajaaa
Вагітна Джамала в оригінальному вбранні / Instagram / @jamalajaaa
Джамала в синьому кейпі з джинсовими елементами / Instagram / @jamalajaaa
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