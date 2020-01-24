Хто така Василіса Старшова і чому вона потрапила до бази "Миротворець"

19 січня в Україні вийшов перший випуск талант-шоу "Голос країни". Увагу багатьох телеглядачів прикувала до себе росіянка Василіса Старшова. До цього дівчина виступала солісткою гурту "Ленінград".

Після виступу на сцені "Голосу країни" учасниця вразила суддів та влаштувала справжній батл-поєдинок, щоб обрати для себе наставника. Ним став зірковий тренер Дан Балан.

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Я дуже хочу, щоб мене побачив увесь світ. У Росії рік я співала в гурті "Ленінград" і зі мною він почав збирати стадіони,

– заявила Старшова.

Дівчині 24 роки, родом вона із Санкт-Петербурга. Василіса Старшова і Флорида Чантурія стали солістками гурту "Ленінграда" після того, як колектив зі скандалом покинула Аліса Вокс, яка виконала гучний хіт "Експонат".

Перед початком кар’єри у гурті "Ленінград", Старшова виступала в колективі "Флешмоб", який утворився у 2011 році на кастингу другого сезону реаліті-проекту "Фактор А". Через 2 роки юна співачка стала півфіналісткою музичного конкурсу "Нова Хвиля".



Василіса Старшова – екс-учасниця гурту "Ленінград"

Відомо, що з 5 років дівчина вчилася у Шліссельбурзькій дитячій музичній школі по класу фортепіано. Слова до пісень Старшова пише російською та англійською мовами. Дівчина вчилася на вокальному відділенні Санкт-Петербурзького музичного коледжу ім. Римського-Корсакова, однак не закінчила його.

На "Голос країни" дівчина прийшла, позаяк хоче реалізувати себе в ролі сольної співачки. Старшова вже випустила перший кліп на пісню Just Say Hallo під псевдонімом Vasilisa.

Vasilisa – Just Say Hallo: дивіться відео онлайн

Участь Василіси Старшової у шоу опинилась під загрозою, адже вона відвідувала окупований Крим, через що потрапила до бази "Миротворця". Сталось це у серпні 2016 року, коли півострів вже був анексований Росією. Співачка брала участь у фестивалі "Золота балка", що пройшов у місті Балаклава. Таким чином вокалістка публічно підтримала окупацію Криму. Чи продовжить скандальна артистка участь у шоу – наразі невідомо.

Відомо, що дівчина вдалася навіть до того, що публічно звернулася до Зеленського. Старшова заявила, що у жодних пропагандистських акціях жодної держави ніколи не брала участі. Співачка попросила Президента України Володимира Зеленського дозволити їй перебувати в Україні та продовжити участь у шоу "Голос країни".



Василіса Старшова з Даном Баланом