Вбивство відомого шансоньє Михайла Круга: названо ім'я вбивці

1 липня 2002 року стався найгучніший злочин у Росії на той час. Кілери смертельно поранили знаменитого шансоньє Михайла Круга у власному будинку. Слідчі не могли розкрити справу про вбивство впродовж 17 років.

Член банди "Тверські вовки" Олександр Агєєв зізнався в участі у вбивстві відомого співака Михайла Круга. Про це повідомляє Lenta.ru.

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За його словами, співака застрелив член банди "Тверські вовки" Дмитро Веселов.

Вбивство сталося увечері 1 липня 2002 року в день святкування дня міста Твер. Двоє чоловіків проникли в будинок Круга в селищі Мамулін з метою пограбування. Один з них вбив співака.

За планом Дмитра Веселова, вони повинні були пограбувати будинок. Після цього Круг звернувся б до нього за допомогою, грабіжник буцімто "знайшов" би вкрадене, а натомість співак був би йому зобов'язаний виплачувати частину гонорарів з концертів за знахідку.

Михайло Круг

Втім відомий співак з сім'єю повернулися додому раніше, ніж цього очікували злочинці. Веселов двічі вистрілив в співака з пістолета і зник разом з Агеєвим. Михайло Круг помер в лікарні внаслідок вогнепального поранення у груди та живіт.

Вбивця Веселов був вбитий у березні 2003 року в лісовому масиві на території Тверської області. З ним розправився ще один учасник банди "Тверські вовки" Олександр Осипов, який був шанувальником творчості співака. Кримінальна справа припинена у зв'язку зі смертю Веселова.