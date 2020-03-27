Вихідні у квітні: скільки відпочиватимуть українці

У 2020 році Великдень православні християни святкують 19 квітня, тож будуть мати ще один вихідний у понеділок, 20 квітня. Католики Пасху святкують на тиждень раніше – 12 квітня, втім додатковий вихідний не передбачається.

Календар свят 2020 передбачає 9 вихідних у квітні, включно зі святковими та звичайними вихідними днями у тижні.

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Попри те, що Великдень немає фіксованої дати, все ж припадає завжди на неділю. Тож українці матимуть 3 вихідних дні поспіль – 18, 19, 20 квітня.



Вихідні у квітні

Як святкувати Великдень в період карантину

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.

Зазначається, що парафіянам не варто збиратися натовпами, адже це небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо. Людям, які знаходяться у зоні ризику захворювання коронавірусом, рекомендується надати перевагу домашній молитві. Ікони, хрести та розп’яття цілувати не потрібно, можна обмежитися лише поклоном.

На Богослужінні мають бути присутні, не більше 10 людей, тож, ймовірно, запровадять трансляцію онлайн.

Як святкуватимуть Великдень віряни УГКЦ та православна церква – читайте тут.