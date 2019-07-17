"Водій для копа": пекельна поїздочка в Uber

Дінеш з серіалу "Кремнієва долина" і Дракс з "Вартових галактики" застрягли разом на довгому маршруті.

Назва фільму "Водій для копа" в оригіналі звучить як Stuber. Фактично, це кіно про водія Стю з Uber-a. Очевидно, слова просто склеїли і вийшов "Стюбер" – просто і зрозуміло. За всіма канонами жанру бромансів про напарників з різними характерами, вагоном проблем в комунікації, але спільною ціллю, до Стю в машину сідає пасажир Вік і починається ще та поїздка.

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"Водій для копа": офіційний кадр з фільму

Стю, якого зіграв Кумейн Нанджіані з "Кремнієвої долини" – зразковий водій таксі, з акуратним електрокаром, плавним стилем водіння і жагою отримати п'ять зірочок за сервіс. Типовий кіношний лузер не зійде за найкращого водія для агресивного копа Віка, якого зіграв Дейв Батіста. Ці двоє ніколи би не опинились в одній машині з власної волі, якби не Uber.

Вік наїздив на суму більше 5 тисяч доларів, наразив Стю на низку небезпек, нечуваних для скромного тихоні. Стю з Uber-a навіть зловив кулю, бо чого тільки не зробиш заради п'яти зірок в рейтингу водіїв.



"Водій для копа": офіційний кадр з фільму

Комедія "Водій для копа" доводить толерантність до абсурду і висміює її фразочками "старовірів". Постійні суперечки головних героїв розбиваються перебивками з гонками чи бійнею, поки не доходять до логічної передбачуваної стадії. "Стюбер" – бойовик, який не підійде для сімейного перегляду, бо між сміхом кіно виносить на екран багато жорстокості.

Частина зарубіжних критиків називають жарти Стю і Віка такими ж смішними, як автомобільні затори. Інші ж приймають той факт, що броманс йде за каноном жанру і методично виконує best practices.

Рейтинг фільму "Водій для копа" на IMDb – 6,0. Вікове обмеження – 16 років.

"Водій для копа": дивитись трейлер фільму онлайн

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Фото: IMDb