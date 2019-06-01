Володимир Зеленський вперше показав обличчя сина: фото

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Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Instagram / @olenazelenska_official

На честь Дня захисту дітей, що відзначається в Україні 1 липня, президент України Володимир Зеленський показав зворушливі сімейні фото у повному складі.

Нове фото Зеленський та його дружина опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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У новій фотосесії президент України знявся зі своєю дружиною Оленою, 15-річною дочкою Олександрою і 6-річним сином Кирила. Додамо, що молодшу дитину Володимир показав вперше.

Щоб краще розуміти дітей, треба інколи й самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися!
– зазначив у підписі Зеленський.

Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Instagram / @olenazelenska_official

Не менш зворушливий допис написала перша леді України, яка подякувала своїм дітям за те, що " нас з татом захищають своєю любов‘ю".

"Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти – це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей", – написала дружина Володимира Зеленського.

Додамо, що для фотосесії вона Олена Зеленська приміряла довге плаття-сорочку блакитно-білих відтінків та підкреслила струнку талію поясом.

Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Instagram / @olenazelenska_official

Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Instagram / @zelenskiy_official

Сім'я Зеленських
Сім'я Зеленських / Instagram / @olenazelenska_official

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Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини LifeStyle LifeStyle Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
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