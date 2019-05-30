Вслід за матусею: 14-річна Маша Полякова всерйоз зацікавилась політикою

Юна донька відомої української співачки Олі Полякової вирішила "піти по маминих стопах", подавши заявку на участь в кампанії Girl2Leader Ukraine. Разом з однодумцями дівчинка планує наприкінці 2019 року у Верховній раді обговорити гендерні аспекти і гострі проблеми українського суспільства.

Такою неочікуваною заявою Маша поділилась 29 травня у своєму Instagram.

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Хтось хотів з вас стати лідером? Або можливо хтось хотів побувати у Верховній Раді і дізнатися про політиків більше? Дівчата, я подала заявку на участь в кампанії Girl2LeaderUkraine!.. Чекаю відповіді і вам бажаю успіхів! Життя усміхається лідерам! Зустрінемося у Верховній Раді!

– повідомила Маша Полякова.

Дівчинка додала, що 11 жовтня 2019 року у будівлі Верховної Ради України зберуться дівчата з усієї України, щоб поспілкуватись з Послом проекту Girl2leader Ukraine та іншими спікерами. Також Маша Полякова прикріпила посилання, на яке можна відправляти заявку на участь.

Що відомо про політичні амбіції Олі Полякової?

25 травня в інтерв'ю журналу "Отдохни" вийшла неочікувана та водночас резонансна інформація про те, що Оля Полякова зібралась у політику. Співачка зізналась, що вона має велику аудиторію, яка її слухає та підтримує, відтак вона вирішила взяти ініціативу у власні руки.

Я – доросла жінка з активною позицією, у мене велика аудиторія, і я не хочу залишатися "співочими ногами". Якщо я можу принести більшу користь, це треба зробити,

– зазначала 35-річна артистка.

Вже через чотири дні, 29 травня, Оля Полякова оприлюднила новий відеоролик у своєму Instagram, де заявила, що створює першу жіночу партію в Україні, яка не буде представлена на дострокових виборах до Верховної Ради цього року і яку вона буде формувати особисто. Оля закликала жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу. Наразі назви партії немає, відтак вона попросила своїх підписників у коментарях порадити їй найкращі варіанти.

Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю – я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту у суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової,

– заявила Оля Полякова.