Популярний український виконавець Ivan NAVI (справжнє ім'я – Іван Сяркевич) святкує день народження. Сьогодні, 6 липня, йому виповнюється 28 років. В ексклюзивному інтерв'ю для LifeStyle 24 артист розповів про своє дитинство, творчість, а також зізнався, з ким проводив карантин.

За час своєї кар'єри Ivan NAVI встиг стати "Відкриттям року" та "Найкращим виконавцем" за версією премії YUNA. Він наполегливо йде до своєї мети, щоразу дивує шанувальників неймовірними композиціями та заряджає позитивною енергетикою на концерті. У матеріалі 24 каналу читайте про дитинство співака, його творчість, самоізоляцію та особисте життя. А також дізнавайтеся, коли і в якому форматі відбудеться перший концерт Ivan NAVI після тривалого карантину.

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Дитинство

Дитинство – це особливий період у житті кожної людини. Які три найяскравіші моменти з цього часу Ви можете пригадати?

Можу сказати, що у мене було щасливе дитинство. Батьки давали мені і максимальну свободу, щоб я "викидав" свій надлишок енергії, набивав свої "шишки" досвідом, і паралельно направляли на шлях, який в результаті став для мене основним у професійній діяльності.



Архівне дитяче фото Івана / Фото: Пресслужба

Добре пам'ятаю, як мама привела мене в музичну школу перший раз на прослуховування. Тоді я ще не знав, як сильно це вплине на моє майбутнє.

Одним із найяскравіших моментів з дитинства – співи у церковному хорі. Там я співав протягом шести років. Одного разу мені доручили зачитати Апостола – це було дуже відповідально,

– зізнався артист.

Також у дитинстві полювляв лазити по деревах, особливо дуже високих. В результаті, як це часто буває, впав і зламав руку. І впав з того дерева, яке було найнижчим (сміється – LifeStyle 24).



Артист Ivan NAVI / Фото: Пресслужба

Коли закінчилося Ваше дитинство? Коли зрозуміли, що настав той час, що Ви самостійно можете приймати рішення, стали незалежні і несете відповідальність за свої вчинки?

Це сталось приблизно в 16-річному віці. Тоді я пішов на роботу до свого дядька, який працював в майстерні для автомобілей. Там я навчився шпаклювати автівки і почав непогано заробляти. Проте для того, щоб добре працювати, потрібно було тримати дисципліну.

Батьки завжди вчили мене, що за певні вчинки і дії можуть привести до небажаних наслідків, тому я був відповідальним хлопцем ще з дитинства,

– зазначив Іван.

Бокс

Бокс був значною частиною Вашого життя. Чи тренуєтеся зараз? Як і коли відбуваються тренування? Можливо, є дні, коли хочеться піти в зал і потренуватися так, як колись?

Бокс і зараз присутній в моєму житті, проте частіше відвідую тренажерні зали і басейн. Бувають моменти, коли я приїжджаю у свій рідний боксерський зал для того, щоб згадати старі часи і провести хороший спаринг.



Ivan NAVI в дитинстві займається боксом / Фото: Пресслужба

Творчість

Як можете охарактеризувати себе на початку творчості і зараз? Як Іван Сяркевич змінився після того, як став Ivan NAVI?

Колись я був не дуже впевненим у собі, не мав чіткого бачення, куди я йду і куди мене приведе моя творчість. Але зараз маю певний багаж знань, досвід, розуміння того, що я роблю і куди рухаюсь. Стараюся ставити собі чіткі цілі, реалізовувати себе в музиці максимально. Це стало легше, бо навколо мене зібралася команда, яка багато в чому допомагає і розділяє мої мрії.

На концертах звертаєте увагу на погляди публіки, жести, реакцію на ту чи іншу пісню?

Завжди спостерігаю за публікою. Мені подобається дивитись не тільки на реакцію глядачів, але й бачити їхні очі.

Ніколи не забуду момент, коли на моєму першому великому сольному концерті під час виконання пісні "Влипли" в акустиці за фортепіано, дівчинка в перших рядах плакала протягом всієї композиції. Я побачив її сльози ще з першого куплету і співав по суті для неї,

– пригадав співак.



Ivan NAVI / Фото: Пресслужба

Та, як правило, на моїх концертах багато радості. Найбільша нагорода для артиста – бачити прихильників в залі, які співають разом із ним.

Чого найбільше (серед творчого життя) бракувало на карантині?

Однозначно концертів. Я дуже скучив за сценою і тими емоціями, які вирують на ній та перед виходом на неї, за моїми шанувальниками, які постійно надихають.

Які 3 композиції (авторські або ж Ваших кумирів) обов'язково має послухати кожен?

Серед авторських пісень раджу послухати альбом "Такі молоді". А якщо говорити про закордонних артистів, то це ті, які є завжди в моєму плейлисті: Sting – Fragile, Queen – Bohemian Rhapsody і Chris Stapleton – Tennessee Whiskey.



Ivan NAVI в дитинстві / Фото: Пресслужба

Особисте життя

Які риси у дівчатах найбільше привертають увагу? Які навпаки – відштовхують?

Найбільше за все люблю, коли дівчина харизматична, навіть трішки стервозна (сміється – LifeStyle 24). Не люблю спокійних і тихих дівчат.

Чи бували випадки, коли закохувалися з першого погляду? Якщо так, то чим саме дівчина привабила Вас?

Я не закохувався з першого погляду. Мені потрібен час на те, щоб пізнати людину. Симпатії, можливо, і були з першого погляду, але точно не закоханість чи кохання.

Ви вже зазначали, що готові прожити все життя з однією дівчиною. Яким уявляєте сімейне життя?

Насамперед, коли усі здорові. Хочу багато дітей, подорожей разом і, щоб жити в мирі та достатку. Розумію, що готовий вже до серйозних стосунків. На карантині отримував задоволення від того, що проводжу час з коханою дівчиною.



Ivan NAVI під час фотосесії / Фото: Пресслужба

Карантин

Як змінилося життя та творчість під час карантину?

З'явилось розуміння того, що насправді цінне у нашому житті – це здоров'я близьких, спілкування з друзями, виступи, подорожі та концертні гастролі, хоча і дуже втомлюєшся після них. Більше часу почав приділяти студійній роботі.

Чим займалися на самоізоляції? Можливо, знайшли якісь нові хобі?

Я із задоволенням проводив багато часу вдома, не виїжджав без нагальної потреби. Зробив собі міністудію, до якої руки не доходили раніше, переглядав фільми та серіали.

Спробував себе у кулінарії і досить непогано вийшло. Та все-таки співаю я значно краще, ніж готую (сміється – LifeStyle 24),

– зазначив Іван.



Ivan NAVI в автомобілі / Фото: Пресслужба

Оскільки культурні заходи та концерти досі не відновилися, що плануєте робити надалі?

Працюватиму над новим матеріалом, займатимуся спортом, щоб тримати себе у тонусі і бути готовим до старту концертної діяльності. Насправді, концерти – це вершина айсберга, а у музикантів є дуже багато роботи, яка не настільки публічна, тому займатимуся нею. Вже ж таки скоро відбудеться концерт. Вирішили влаштувати виступ у Львові до дня народження. Це вже хороша традиція.

Минулого року я презентував акустичну програму на терасі у рідному місті, а цього року вже 10 липня можна буде відсвяткувати моє день народження на автоконцерті. Новий формат, але ті ж емоції! Збирайте друзів і приїжджайте. Це, справді, щось нове буде і для мене, і для вас,

– розповів Ivan NAVI.



Ivan NAVI на концерті / Фото: Пресслужба