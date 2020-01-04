Я знаю всі свої недоліки, – Вікторія Бекхем зізналась, чи вважає себе красунею

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем стала головною зіркою нового випуску Harper's Bazaar. Для глянцю вона приміряла одяг із власної колекції, який був на грані елегантності та еротичності. Окрім цього, Вікторія Бекхем зізналась, що не вважає себе красунею.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, фешн-бізнес Вікторії Бекхем переживає кризові часи. За 2 роки вартість компанії суттєво зменшилась, тому знаменита британка вирішила вжити антибанкрутні заходи. Так, дизайнерка змушена була звільнити приватного водія та флориста, а також більше популяризувати вбрання власного бренду.

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Одним із маркетингових ходів успішної бізнесвумен стала участь у зйомці для Harper's Bazaar. Для популярного глянцю Вікторія Бекхем підібрала стильні вбрання власного авторства. Зокрема, зірка постала перед камерами у трендових штанних костюмах, у картатій спідниці з блузою та піджаком, сексуальні топ зі штанами та светру з ультракороткими шортами. А от вже в інтерв'ю Вікторія Бекхем відповіла на провокативне питання щодо краси. За словами дизайнерки, вона знає всі свої недоліки зовнішності, однак соромитись їх не збирається.

Чи важаю я себе вродливою? Ні, абсолютно ні. Але я роблю найкраще з того, що маю. Я знаю всі свої недоліки і усміхаюся: я така, як є, і не збираюся намагатися що-небудь виправляти. Мені знадобилося багато часу, щоб визнати, що в 45 років зі мною насправді все так,

– поділилась Вікторія Бекхем.

У мережі зірка опублікувала ролик зі знімального процесу. На кадрах видно, як Вікторія Бекхем з легкістю позує перед камерою, не боячись поставати зблизька та з різних ракурсів. До фотосесії вона залучила свого собаку – коричневого спанієля, який стильно виглядав у кадрі.