Як палкий фанат провернув одну з найбільших музичних афер ХХ століття

Джадзотто був музичним критиком, вічно носився з творами Альбіноні, написав його біографію, систематизував його твори.

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Після Другої Світової Джадзотто приїхав подивитись фактично на руїни Саксонської земельної бібліотеки у Дрездені. Звісно, прибув з візитом не просто так – шукав залишки творчого доробку композитора (більша його частина була знищена). Щось таки накопав – це був маленький фрагмент якоїсь сонати. Подейкують, що церковної. Критик взявся провести реконструкцію твору, і у 1958 році з'явилось "Адажіо Соль Мінор для струнних і органу на основі двох тем і бас-лінії Альбіноні".

Адажіо Альбіноні: відео

Інші музикознавці/музикознавиці висловили сумнів, що твір і справді належить Альбіноні – і стиль не той, і знайденого фрагменту ніхто не бачив. Бо Джадзотто уривок твору начебто Альбіноні нікому й не показував. Лише сперечався, що то справді композиція Альбіноні, сам він її тільки розвинув.

Але потім у бібліотеці повідомили, що такого надбання Альбіноні вони ніколи не мали. Потроху Джадзотто сперечатись перестав, але авторські права на композицію так і не оформив.

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Як би там не було, композиція доволі швидко стала популярною. Шарму їй додавало і те, що полюбилась вона похоронним бюро. Так-так, навіть склала серйозну конкуренцію "Траурному маршу" Шопена.

У 1960-х вже почали писати слова на музику. Першою була голландка Лісбет Ліст зі своїми "Дітьми моря". Потім "Адажіо" почали експлуатувати рок-гурт The Castels, джазова співачка Моніка Зеттерлунд, гурт RENAISSANCE, оперна співачка Луїза Такер, француженка Мірей Матьє, італо-бельгійка Лара Фабіан, англійка Сара Брайтман. Не всі з них робили відсилки до Альбіноні чи Джадзотто, але мелодія "оригіналу" вгадується швидко.

"Адажіо" у виконанні Сари Брайтман: відео

"Адажіо" у виконанні Лари Фабіан: відео

От така історія талановитої містифікації, яку, попри все, й нині називають "Адажіо Альбіноні".