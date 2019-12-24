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Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф приєднався до Marvel: актор зіграє нового супергероя

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Деніел Редкліфф / newsweek

Відомий британський актор, який отримав світову знаменитість саме завдяки ролі у фентезійній стрічці, здається, повертається до "магічних картин". 30-річний Деніел Редкліфф отримав роль нового супергероя у майбутньому фільмі від Marvel.

Про те, що зірка "Гаррі Поттера" може приєднатися до всесвіту Marvel повідомляється на сайті видання Comic Book.

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У джерелі зазначається, що Деніел Редкліфф, найімовірніше, отримає роль нового супергероя у майбутній прем'єрі. Вихід стрічки "Місячний лицар" заплановано на Disney +. Над проєктом працюватиме Marvel Studios і нова екранізація поповнить список екранізацій п'ятої фази всесвіту Marvel.

За сюжетом, Місячний лицар –ексагент ЦРУ. Він, як ніхто, відмінно володіє бойовим мистецтвом і, що найцікавіше, має астральний зір і швидко зцілюється від ран. Саме це забезпечує йому статус супергероя. Однак він відчуває, що у нього є певні проблеми з психікою.

Зйомки фільму проводитимуться у Великобританії, а прем'єра запланована на кінець 2021 року.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гаррі Поттер Marvel
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