Зірка "Венома" Мішель Вільямс вдруге стане мамою, – ЗМІ

Голлівудська акторка Мішель Вільямс, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Веном", вагітна та виходить заміж. Обранцем і майбутнім батьком її дитини став режисер Том Кайл.

Як повідомляє видання People, 2020-ий стане для 39-річної Мішель Вільямс дуже особливим. За словами інсайдерів західних ЗМІ, акторка заручилась з Томом Кайлом одразу після того, як дізналась про свою вагітність.

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Пара познайомилась на зйомках серіалу Fosse / Verdon, який був номінований на премії "Еммі" та "Золотий глобус". Відтоді Мішель Вільямс і Том Кайл будували свої стосунки та всього за рік вирішили стати подружжям. Для роману з режисером акторка навіть розлучилась із композитором Філом Ельверумом. Подейкують, що саме зрада Мішель Вільямс стала причиною їхнього несподіваного розриву у квітні 2018 року.

Представники голлівудської пари поки не коментують інформації журналістів. Водночас Мішель Вільямс бачили у магазині для майбутніх мам в Кенсінгтоні. Акторка обирала дитяче вбрання, що ще більше підігріло чутки про її вагітність.



Мішель Вільямс і Том Кайл очікують на появу дитини / REX

Як відомо, після смерті актора Гіта Леджера Мішель Вільямс довго не могла наважитись на нові стосунки. З легендою Голлівуду вона виховувала спільну доньку Матильду, якій наразі 14 років. Інсайдери зазначають, що дівчинка познайомилась з новим обранцем своєї зіркової мами та не проти її шлюбу.

Я ніколи не відмовлялася від кохання. Я завжди кажу Матильді: "Твій тато любив мене ще до того, як хтось вважав, що я талановита, чи гарна, чи стильна". Але час йти далі,

– зізналась в одному з інтерв'ю Мішель Вільямс.

Для Тома Кайла цей шлюб буде також другим. До цього режисер був одружений з акторкою Анжелою Крістіан. А от дитина для Тома Кайла стане першою, тому майбутній татусь вже готується до появи малюка.