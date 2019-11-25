"Зворотній відлік": фільм про смертельний мобільний додаток

Спочатку люди хочуть знати коли помруть, а потім не хочуть помирати. Все скидається на те, що "Зворотній відлік" – молодший брат фільму "Пункт призначення".

Якби можна було назвати фільм "Додаток-вбивця", то автори би точно так і зробили. Інше діло, що цю назву вже використовували зі схожою, нічим не кращою, метою.

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"Зворотній відлік": офіційний кадр з фільму / IMDb

Отож, демони адаптуються під свою цільову і модернізують підходи: запускають додаток Countdown, який визначає час смерті. Зворотній відлік точний до секунди і ніколи не має збоїв. Принаймі це те, що обіцяють користувачеві. Важливий момент, що перед тим, як дізнатись скільки часу до смерті залишилось у користувача, він має прийняти сервісні умови. Майже всі люди їх пропускають і ніколи не читають. Але у Countdown є цікаві пункти про прийняття своєї долі, неможливість відвернення смерті тощо. Це не те, що вказує в своїй користувацькій угоді середньостатистичний мобільний додаток. Зрештою, звідки нам знати що вони там пишуть, ми ж теж ніколи не читаємо ті умови.

Як в добротному, поважаючому себе хоррорі, у "Зворотному Відліку" все починається на студентській вечірці. І якщо багатьох Countdown тішить десятками років, то для парочки студентів рахунок йде на дні, а то й години.



"Зворотній відлік": офіційний кадр з фільму / IMDb

Логічно, що знаючи про близьку смерть, люди намагаються відвернути її. І у декого навіть вдається, але тут в гру вступає елемент "Пункту призначення" (серія фільмів про переслідування Смертю). Рятуючись від своєї долі, ти всеодно потрапляєш в лапи демона. Виходу немає.

Основна думка, яку можна вловити: ми не керуємо технологіями так, як вони керують нашим життям. Ми точно не знаємо, кому й коли надаємо свої персональні дані; ми носимо потужні комп'ютери у кишенях і використовуємо, щоб "погортати стрічечку"; ми йдемо в кінотеатр і купуємо квиток на "Зворотній відлік"... Люди роблять багато нелогічних вчинків, але за роздумами на тему шкідливості технологій краще зверніться до серіалу "Чорне Дзеркало".

Рятуватись від пекельного додатку головні герої, час яких от-от закінчиться, вирішують з допомогою двох найдоречніших експертів: такого-сякого хакера з ремонту смартфонів і священика. Ідеальне поєднання, яке одразу пророкує успіх.



"Зворотній відлік": офіційний кадр з фільму / IMDb

Фільм не пояснює нічого, лише лякає дідьками у кадрі, які вискакують так само раптово й нелогічно, як зникають. Відповісти на більшість питань мала би фраза: "О, це схоже на те що, колись робила та циганка. Тільки це додаток". Дякуємо, так значно краще.

Рейтинг "Зворотнього відліку" на IMDb – 5,4. До 16 років не дивитись, а після 16 теж можна пропустити. Бо це те кіно, де ви замість крику "обережно, воно справа" мовчки надіятиметесь, що хтось з героїв таки вмре пошвидше і фільм закінчиться раніше.

Зворотній відлік: дивитись трейлер фільму онлайн

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