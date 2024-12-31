24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку таких варіантів для дитини. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків синів і доньок.

Цікаво Як назвати дівчинку, яка народиться в січні 2025: добірка імен, що приваблять успіх

Як назвати дитину, яка народилася 1 січня

Василина

За однією з версій, це ім'я – жіноча форма чоловічого імені Василь, яке походить з Давньої Греції та означає "правитель" або "монарх". Його власниці ніколи не ініціюватимуть конфлікт, а намагатимуться завжди розв'язувати проблеми мирним шляхом. Василини мають лідерські якості, тому можуть легко керувати командою.

Ярослава

Ім'я Ярослава має давньоруське походження й трактується як "та, що має могутню славу". У давнину так називали мудрих жінок, які завжди давали поради іншим. Власниці цього імені відзначаються гострим розумом й оптимізмом, тому вони легко дарують позитив своїм рідним і близьким. Ярослави – дуже відповідальні й цілеспрямовані. Вони можуть очолити команду й стати гарними лідерами.

Стефанія

Це ім'я має давньогрецьке походження та утворене від чоловічого варіанту Стефан, яке означає "вінець", або "діадема". Стефанії відзначаються цілеспрямованістю та впевненістю у собі. Представниці цього імені завжди наполегливо йдуть до своєї мети та прагнуть досягти більшого.

Як назвати дитину у січні 2025 року / Фото Freepik

Василь

1 січня українці святкують День ангела Василя, на честь святого Василія Великого, єпископа Кесарії. Саме тому можна назвати свого сина таким іменем. Воно має давньогрецьке походження та означає "монарх" або "правитель". Власники цього імені мають гарну пам'ять, тому полюбляють навчатися й дізнаватися щось нове. Василям легко знайомитися з іншими людьми та знаходити друзів.

Кирило

Таке ім'я має давньогрецьке походження та означає "пан" або "могутній". Раніше так називали священників і патріархів. Представники цього імені прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Завдяки таланту та допитливості такі чоловіки завжди виходитимуть переможцями з будь-якої ситуації.

Зореслав

Це ім'я має слов'янське походження. Зокрема, складається з двох слів: "зоря" і "слава" та трактується як "той, хто має велику честь і світлу красу". У давнину таке ім'я асоціювалося з сонцем, через що Зореслави мали неабияку значущість у суспільстві. Милозвучність імені захоплює подих, тому обов'язково запам'ятається усім.

Як ще назвати дитину, яка народиться у січні

Ім'я Данило має давньоєврейське походження та означає "Бог – мій суддя". Його власники – гарні співрозмовники, які завжди вислухають і підтримають у складний час. Вони ніколи не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки.

Ім'я Аделаїда має німецьке походження. У давньогерманській мові існували слова adal та helt, що перекладаються як "благородний" і "стан". Саме тому Аделаїда буквально означає "благородна виглядом". Дівчатам з таким іменем легко знайти спільну мову з іншими людьми та зорієнтуватися в будь-якій складній ситуації.

Ім'я Маркіян походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають відважних і сміливих хлопців, харизма яких зачаровує багатьох. Маркіяни відзначаються здатністю критично мислити.