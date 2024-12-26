Так, хтось вірить, що це прояв поваги до померлого. Втім, чи можна впускати колядників в будинок після похорону – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна впускати колядників в оселю, якщо в сім'ї був похорон

У давнину наші предки не проводили гучних святкувань та намагалися їх уникати після втрати рідної людини. Пращури збиралися родиною та проводили час у сімейному колі, згадуючи лише позитивні моменти, пов'язані з померлим. За словами священника Православної церкви України, людям можна впускати в дім колядників навіть після похорон. Водночас Олексій Філюк запевнив, що ці різдвяні пісні прославляють народження Ісуса Христа, а люди, які їх виконують, нерідко на зароблені кошти допомагають Збройним Силам України, що є дуже важливим.

Колядників пускати треба. Це ж приходить хор, який колядує, славить Господа та допомагає ЗСУ,

– зазначив священник ПЦУ.

Чи можна ставити ялинку, якщо хтось помер з родичів

Як зауважив священник Православної церкви України, кожна родина має самостійно вирішувати, чи ставити ялинку у разі смерті родича, чи ні. Люди мають дослухатися до думки усіх близьких.

Найголовніше – це вшанувати пам'ять покійника, а встановлена ялинка в будинку вже ніяк не вплине на те, чи знайде душа померлого спокій.

Крім цього, процес прикрашання ялинки після смерті родича не є гріховним. Тому людям не варто сваритися через це.