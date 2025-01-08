Такі родові імена відображали особливі риси характеру людини або обставини, за яких жив носій. 24 Канал з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ" Валентина Лученка розповідає про прізвища, які походять від метеорологічних термінів.

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Добірка прізвищ, утворених від назв погодних явищ

Погода була завжди важливою частиною життя наших предків, тому метеорологічні явища стали основою для численної кількості українських прізвищ. Крім цього, такі родові імена могли багато розповісти про свого носія. Так, прізвище Блискавка належало лише непередбачуваним людям, які швидко виконували свою роботу. Водночас родове ім'я Заметіль могли давати тим, хто народився взимку.

У сучасному світі доволі часто можна почути прізвища, утворені від назв таких природних явищ: дощ, вітер, гроза, зоря, спека, холод тощо. До відповідних родових імен належать:

Вітер – 2886 носіїв;

– 2886 носіїв; Вітренко – 1064 носії;

– 1064 носії; Вітрецький – 6 носіїв;

– 6 носіїв; Буря – 931 носій;

– 931 носій; Грім – 115 носіїв;

– 115 носіїв; Громовенко – 249 носіїв;

– 249 носіїв; Громовецький – 1 носій;

– 1 носій; Гром'юк – 6 носіїв;

– 6 носіїв; Злива – 1 носій;

– 1 носій; Мороз – 43779 носіїв;

– 43779 носіїв; Морозенко – 1032 носії;

– 1032 носії; Морозюк – 3084 носії;

– 3084 носії; Хмара – 2945 носіїв;

– 2945 носіїв; Хмарченко – 1 носій.

Також існують прізвища, які вказують на те, що предки жили в гармонії з природою. Серед них: Зірченко, Зірчук, Зірчак, Зірниченко, Зірнюк, Зірко, Зіренко, Бурієнко, Буренко, Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурченко й Негодюк.

Прізвища, утворені від назв погодних явищ / Фото Freepik

Прізвища, утворені від назв тварин

У давнину пращури часто утворювали родові імена, використовуючи назви диких звірів або птахів, адже прагнули захиститися від злих духів і нечистої сили. Водночас предки давали прізвища людям, риси характеру яких можна було зіставити з тваринами. Так, мудреці мали прізвище Сова. Це родове ім'я вважається досить поширеним, оскільки наразі відомо про 4504 його носіїв.

До того ж у давнину було популярним прізвище Заєць, що давали людям, які мали світле волосся або були боязкими. Крім цього, родове ім'я Кіт також збереглося до наших часів. Його мали активні та спритні люди.