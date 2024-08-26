Серед великої кількості українських прізвищ, є й ті, які мають іноземне походження. В Україні є чимало сімей, які мають східні прізвища. Родові прізвища можуть багато чого розповісти про власника та про те, звідки походили його предки.

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Провівши певне дослідження, експерти змогли скласти список українських прізвищ, які мають східне походження.

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі «Сучасні українські прізвища» розповів про українські родові імені, які є турецькими за походженням. Якщо серед списку ви знайдете своє прізвище, то це означатиме, що ваші предки були з цієї країни чи пов’язані з нею.

Прізвища, які прийшли до нас зі Сходу

Чавс і Чаус означали службу посильного чи султанського служника. Такі родові імена записані у Полтавській та Львівській областях.

Від назви «яничар» (турецьке уепі сегі – нові війська) виникло прізвище Янчаренко.

До цієї ж категорії належить прізвище Арнаут. За поясненням Даля, арнаутом називався в Туреччині представник окремого роду війська-вартові, який формувався з християн.

Зверніть увагу! Часто ми зіштовхуємось із тим, що українські прізвища чи імена якимось чином приписують до російських. Втім мовознавці запевняють, що суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) притаманні не тільки російській, а й українській мові. Більше про те, які українські прізвища помилково вважають російськими читайте в нашому матеріалі.